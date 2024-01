League of Legends — Planning chargé pour la saison 2024

La saison esport de League of Legends 2023 s’était faite discrète à ses débuts : un terrain qui n’évoluait pas, un trailer décevant… Fans et joueurs exprimaient leur inquiétude : Riot étaient-ils en train de délaisser leur titre phare ? Il semblerait que le studio ait pris en note les critiques, puisque la saison 2024 arrive à gros sabots avec un lancement prévu pour le 10 janvier. Pour ce qui est de la scène compétitive, elle reprendra le 13 janvier à 17 heures avec le premier match de LEC pour ce qui est de la ligue européenne.

Les changements s’observent autant dans le jeu en lui-même que dans l’organisation des compétitions. La nouvelle carte de la faille, déjà connue depuis un certain temps, sera déployée pour le début des premiers tournois régionaux de l’année. Prévue pour réduire les inégalités entre le camp bleu et les camp rouge, beaucoup de changements ont été opérés pour la rendre plus symétrique. Les équipes professionnelles auront pu s’entrainer dessus pendant l’inter-saison compétitive. Autre nouveauté de cette carte, le Baron Nashor aura désormais lui aussi trois formes différentes pour attribuer de nouveaux effets lorsqu’il sera vaincu.

Autre nouveauté accompagnant le lancement de cette nouvelle saison, c’est bien l’annonce du prochain champion : Smolder, un dragonnet pensé pour être joué ADC. S’il est trop tôt pour parler de ses capacités, la nouvelle bête fait débat au sujet de son apparence. Beaucoup de joueurs reprochent au bébé dragon d’avoir une apparence trop générique de mascotte, surtout lorsqu’il est comparé aux autres dragons de Runeterra.

Il s’agit d’une critique commune pour les personnages de League of Legends. Qu’il s’agisse des skins ou des personnages : à vouloir faire un design poussant le plus grand nombre à la caisse, on en arrive à perdre ce qui faisait l’identité du personnage. Cependant, cette saison commence sur de bonnes augures, puisque les critiques ont été reçues, et il n’a pas fallu 24 heures pour que quelques modifications ne soient apportées aux proportions du petit dragon – presque comme si l’équipe de développement avait eu conscience du problème avant même que le nouveau champion ne soit annoncé.

Enfin, peut-être l’une des annonces qui fera le plus de différences pour les joueurs, Riot a annoncé le déploiement de son logiciel anti-triche Vanguard, déjà en vigueur sur Valorant. L’installation et l’activation de l’application est obligatoire pour tout joueur souhaitant lancer League Of Legends.

Pour ce qui est du côté compétitif, Riot vise à ce que la saison 2024 mette à l’honneur la compétition internationale. C’est pourquoi l’attribution des places (les « seeds ») pour le championnat du monde sera quelque peu différent : plus que les compétitions régionales, il faudra également prêter attention au MSI (mid-season invitational), prévu du 1er au 19 Mai cette saison. L’équipe remportant la compétition se qualifie d’office au championnat du monde, indépendamment des places attribuées à sa région, et la seconde équipe offre une place en plus pour sa région.

Nous savons enfin où le Championnat du monde de cette année – qui nous concerne, étant organisé en Europe – fera ses arrêts à travers la région. Il avait été déjà dit après la finale de la saison 2023 que la finale allait avoir lieu au stade 02 de Londres. A cela s’ajoute la ronde suisse, qui se déroulera aux studios berlinois du LEC, et les quarts de finale et demi finales qui auront lieu en France, à l’Adidas Arena, un stade en cours de construction pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Ces choix peuvent laisser perplexe : l’Adidas Arena pourra, tout au plus, n’accueillir que 9000 personnes et l’arène du LEC, selon les rumeurs, environ 200. Or, lors des Championnats du Monde 2019, il avait été déjà compliqué de se procurer des places pour un stade de 19000 places. Pour ce qui est du studio berlinois, la situation est d’autant plus précaire que déjà pour le lancement du LEC, Riot peine à s’organiser, les organisations esport comme Fnatic ou la Karmine Corp doivent contacter eux-mêmes le volet esport de Riot pour espérer débloquer des places pour leurs supporters, sans garantie de résultat.

Enfin, Riot promet également une année mouvementée en dehors du jeu : il ne faut pas oublier que la saison deux d’Arcane est prévue pour cette année. Avec une sortie prévue pour Novembre 2024, il est évident que, comme pour la première saison, Riot en fera le thème du championnat du monde de cette année. La première saison avait été acclamée comme l’une des meilleures séries d’animation, tant pour sa narration que ses visuels soignés.

La saison 2024 s’annonce chargée, tant dans la faille qu’en dehors. Il n’y a aucun doute que la nouvelle saison d’Arcane est l’un des moments majeurs de cette année pour le studio, et qu’une bonne partie de l’année sera dédiée à sa promotion.