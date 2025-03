League of Legends — Karmine Corp sur le toit de l’Europe

Ce dimanche se jouait la finale du segment d’hiver du LEC. Après une saison plus disputée qu’à l’accoutumée, ce sont les équipes de G2 esport et Karmine Corp qui se sont retrouvées au sommet. L’affiche promettait une rencontre plutôt serrée. Cela n’a pas été le cas : les challengers bleus se sont imposés avec un brutal 3-0 contre l’équipe championne historique de la région. Le blue wall sera donc le représentant de l’Europe lors de la nouvelle compétition internationale mise en place par Riot Games, le First Stand.

Une victoire inattendue dans le résultat et dans la manière. Le segment d’hiver du LEC est une compétition à double élimination. Cela signifie qu’après une première défaite, les équipes ont une seconde chance, doivent affronter d’autres équipes ayant perdues une fois pour revenir plus forte.

Une semaine plus tôt, c’était la Karmine Corp qui subissait une cuisante défaite, opposée à un G2 Esport particulièrement en forme. Quelle surprise donc, de voir qu’en grande finale, G2 Esport n’a pas réussi à mettre la structure française en difficulté. Une conclusion inattendue mais qui augure beaucoup de positif : la hiérarchie historique de la région se retrouve bouleversée, maintenant, il faut voir comment cette situation évolue.

Bien qu’il ne s’agisse que du segment d’hiver, il y avait déjà beaucoup d’enjeux pour ce début d’année. En tant qu’entrée dans l’année compétitive, c’est le premier moment où les choix sportifs des différentes structures sont mis à l’épreuve.

Particulièrement cette année, les équipes ont beaucoup changé avec l’arrivée de nombreux jeunes joueurs prometteurs, Caliste et Skewmond dans nos équipes du jour bien sûr, ce sont également Parus, Naak Nako, Lot, Kamiloo… autant de jeunes rookies qui ont fait leurs premiers pas dans la ligue en ce segment d’hiver.

Du côté de Karmine Corp et G2 Esport, ce sont en particulier trois joueurs qui ont attirés les regards avant le match. Karmine Corp a (enfin) pu faire monter son jeune prodige, Caliste, G2 Esport s’est séparé de Yike, au poste de jungler, pour recruter Skewmond. Yike… qui s’est retrouvé de l’autre côté de la faille aujourd’hui, sous les couleurs du mur bleu.

Cependant, si tous les joueurs de la Karmine Corp sont arrivés avec quelque chose à prouver, aucun joueur n’a autant convaincu que Vladi. Jeune midlaner, qui a reçu le titre de MVP du split, il avait pu convaincre sur beaucoup de points l’année dernière, la constance de ses performances en ce début d’année le permet de se hisser en haut du classement des joueurs à son rôle.

Si des profils comme Canna, qui a fait ses armes dans la meilleure ligue du monde, ou Yike, qui a représenté la meilleure structure européenne pendant deux ans, recevaient beaucoup d’attentes, c’est bel et bien sur la midlane que la différence s’est fait le plus ressentir. Qu’on ne se méprenne pas : tous ont été remarquable de régularité sur ce match, cependant, aucun n’a montré une progression aussi large que celle de Vladi sur ce segment d’Hiver, qui a réussi à mettre Caps (G2), considéré comme le meilleur sur ce poste, à terre.

Au même titre que Caliste, il illustre le pari gagnant de la structure française : mettre en place un circuit de formation à travers des équipes académiques pour repérer les jeunes joueurs ayant un gros potentiel le plus rapidement possible. Vladi, d’abord joueur pour Karmine Corp Blue, l’équipe de LFL (ligue mineure française) de la structure, avait dû rejoindre l’équipe LEC (ligue majeure européenne) afin de remplacer Saken, joueur historique de la structure.

Cet enjeu de formation est essentiel : c’est l’une des forces des équipes coréennes. Là-bas, les structures disposent généralement d’une équipe principale (en ligue majeure) et d’une équipe académique (en ligue mineure). Or, bien entendu, cela coûte cher, et, en Europe, difficile de se projeter sur un projet aussi long terme lorsque la ligue elle-même peine à se stabiliser d’un point de vue économique.

Cependant, il est certain que la gestion des jeunes talents est essentielle pour pouvoir créer un environnement compétitif durable, qui puisse mettre en difficulté les équipes les plus forte de la région qui domine la compétition depuis 2013.

Karmine Corp pourra, pour la première fois, prendre la pleine mesure de la haute, très haute marche séparant l’Europe de la scène mondiale. En gagnant cette finale, l’équipe s’est offert le ticket d’entrée dans la nouvelle compétition internationale de Riot Games, le First Stand, qui n’accueille qu’une équipe par région. Elle devra se confronter à Hanwha Life Esport (Corée du Sud), Top Esport (Chine), Team Liquid (LTA) et Flying Oysters (APAC). La compétition se déroulera à Séoul, en Corée du Sud et démarre le 10 Mars.

C’est un début de saison explosif, qui rebat les cartes. Si Karmine Corp a pris, sur ce premier segment, une très belle revanche sur l’année dernière, où la structure avait été bonne dernière, l’enjeu maintenant, c’est de conserver cette place. D’abord, en se jaugeant face aux meilleures équipes du monde, et pourquoi pas, leur tenant tête, puis, dans un second temps, en défendant sa place au toit de l’Europe lors du segment de Printemps, dont le format sera différent du segment d’Hiver.