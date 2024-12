A League of its Own – T1 contre l’Europe, round 2

Un an plus tard, Redbull refait son show A League of its Own, à Paris cette fois, le 15 décembre. À nouveau, les joueurs européens de League of Legends auront une chance d’affronter l’équipe de la structure championne au monde en titre, T1. La rencontre se déroulera à l’Accor Arena, près du parc de Bercy. Ce sont cinq équipes qui essaieront de faire tomber les joueurs sélectionnés par la structure.

Joueurs sélectionnés, car l’équipe miracle alignée par T1 depuis trois ans n’est plus : Zeus, toplaner de l’équipe, a pris le choix de quitter la structure et est désormais remplacé par Doran, joueur titulaire de l’équipe pour l’année 2025. De plus, le support de T1, Keria, ne sera pas présent non plus : rentré de son service militaire début Décembre, la structure a décidé de le laisser au repos, c’est donc Untara, un ancien joueur de la structure viendra compléter le roster.

T1 sera donc représenté par Doran, Oner, Gumayusi, Untara, et leur joueur star, Faker. Ce sera la première apparition sur la faille de Doran sous les couleurs de T1, dans un contexte très informel : tout comme l’année dernière, les joueurs coréens seront soumis à des restrictions. Cette fois-ci, les joueurs devront changer de rôle à chaque match, sauf lors d’un seul match, contre Karmine Corp ou G2, où les joueurs de T1 seront autorisés à jouer à leurs rôles habituels.

Parmi les équipes européennes invitées par l’événement, on retrouve des équipes bien connues des fans français, Karmine Corp (LEC) et Gentlemates (LFL) ainsi que d’autres équipes plus populaires à l’international : G2 (LEC), NNO (ex-Prime League), Los Ratones (NLC, équipe dirigée par le streamer Caedrel). T1 ne sera pas la seule équipe à présenter un nouveau roster : l’événement sera l’occasion pour G2 et Karmine Corp de présenter leurs équipes pour le LEC 2025.

Redbull, qui organise l’événement, semble avoir pris des notes de l’année dernière et change un peu la formule. Plutôt que de condenser l’événement en enchaînant les parties pour T1, ce qui avait mené à un final plutôt décevant, où les joueurs épuisés étaient à la limite de s’endormir sur leurs claviers. Cette fois-ci les joueurs de T1 profiteront d’une pause au cours de l’événement.

Cette pause ne sera pas un temps mort pour le public : les nouveaux rosters de KC et G2 s’affronteront à ce moment, permettant à Redbull de capitaliser sur deux groupes de supporters très investis. Par la suite, ce seront des affrontements un contre un qui auront lieu. Ce sont des personnalités bien connues de la scène qui s’affronteront lors de rencontres courtes.

Comme l’année dernière, Redbull s’applique à rythmer l’intersaison de différentes scènes esport avec des événements plus légers, un souffle d’air frais bien nécessaire après une année compétitive intense. Alors que les préparatifs de l’année prochaine sont en cours pour les différentes structures, ce genre d’événement, organisé par une entreprise tierce, permet de maintenir un lien entre structures et fans. Un lien crucial dans l’écosystème esport, encore plus dans celui de League of Legends, dont les récompenses en cas de victoire en tournoi restent très faibles, ce sont donc les sponsors, les événements, et la vente de merchandising qui permettent aux équipes de se maintenir. Cependant, le fondement de tous ces revenus restent les mêmes : la capacité d’une structure à se forger un public qui est durablement investi dans son évolution.

Le League of its Own de Redbull participe à maintenir et nourrir ce lien entre structure, joueurs et public tout en proposant une compétition sans échéance ou enjeu majeur. L’événement permet à trois structures rythmant le League of Legends de première division d’introduire ses nouveaux rosters en douceur, certes face à un large public, l’Accor Arena est l’une des plus grandes salles de France, mais qui est déjà conquis. D’autres équipes, avec des projets moins solides, profitent également de cet événement pour se montrer, potentiellement être vues par un public international, fortement mobilisés lors des rencontres impliquant T1…