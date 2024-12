Le studio derrière Yakuza planche sur Project Century et Virtua Fighter 6

Lors des Game Awards 2024, le Ryu Ga Gotoku Studio, célèbre pour la licence Yakuza (aka Like a Dragon), a frappé fort avec deux annonces surprenantes : le retour de Virtua Fighter après 12 ans d’absence et l’arrivée d’un tout nouveau projet baptisé Project Century.

Ce dernier s’annonce comme une plongée dans un Japon en pleine transition, à l’heure à laquelle l’industrialisation et les bouleversements de l’ère Meiji façonnent une société en mutation. Pourtant, malgré un long trailer, le jeu reste pour le moins énigmatique.

L’action de Project Century prend place en 1915, alors que l’Europe est secouée par la Première Guerre Mondiale. Nous sommes 47 ans après le Bakumatsu, un événement durant lequel le Japon a mis fin à sa politique isolationniste, avec la chute du dernier shogunat et la restitution des pouvoirs à l’empereur. C’est donc une période de forte modernisation pour le Japon, qui va de plus en plus basculer vers une industrialisation à l’occidentale, juste avant de connaître une dérive militariste pendant les années 30.

Une ère intéressante à traiter donc. Le studio a déjà prouvé qu’il était capable de traiter des événements historiques de manière passionnante, comme avec Yakuza Kenzan (17e siècle) et Yakuza Ishin!, qui, lui, traitait justement du Bakumatsu.

Ryu Ga Gotoku Studio a aussi partagé des clichés où Snoop Dogg pose avec la veste iconique du protagoniste du jeu. Ce teasing inattendu, laisse penser que le rappeur pourrait avoir un rôle dans le jeu. Masayoshi Yokoyama, directeur du studio, entretient le suspense en demandant aux fans de patienter pour en savoir plus. Ce n’est pas non plus une énorme surprise, le studio étant habitué à inclure des célébrités dans ses jeux.

Nous avons d’ailleurs un trailer étonnamment long pour un jeu qui porte toujours son nom de code. Mis à part une lourdeur du personnage et une violence graphique beaucoup plus prononcées que dans la licence Yakuza, Project Century n’en dévoile pas beaucoup plus sur ses mécaniques.

Mentionnons aussi rapidement Virtua Fighter 6, révélé officiellement après un leak plus tôt dans l’année. Un teaser où l’on retrouve l’un des personnages phares de la franchise : Akira Yuki.

Si Project Century semble s’écarter de la franchise Yakuza par son contexte historique, ses bases rappellent fortement celles des précédents opus. Faut-il y voir un nouveau spin-off ou une véritable nouvelle franchise ? Seul l’avenir le dira, aucune date de sortie ni plate-forme précise n’ayant encore été annoncées.