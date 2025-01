Multiversus – Un petit (re)tour et puis s’en va

Décidément, l’histoire de Multiversus n’aura pas été un long fleuve tranquille. Alors que la cinquième saison du jeu de combat multijoueur sera lancée le 5 février prochain, on vient d’apprendre qu’elle sera l’ultime salve de mises à jour pour le titre. En bref, au terme de cette saison, programmé le 30 mai, Multiversus ne sera plus disponible au téléchargement et toutes les fonctionnalités en ligne du jeu seront désactivées.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la gestion du titre aura vraiment été chaotique, à l’image d’une grande partie de la gestion de la branche gaming de Warner Bros, minée par les erreurs de stratégie depuis des années. Sans Hogwarts Legacy, l’arbre qui cache la forêt, le bilan serait cataclysmique. Pourtant, à son lancement en juillet 2022, le buzz avait rapidement pris, faisant même de Multiversus un potentiel concurrent à Super Smash Bros. Ultimate. Mais quelques mois plus tard, de nombreux joueurs étaient tombés de haut, lorsque les développeurs avaient annoncé la fermeture des serveurs sans aucune forme de dédommagement pour ceux qui avaient pourtant dépensé de l’argent en micro-transactions.

Relancé en mai 2024, le retour de Multiversus aura donc duré à peine une année. Une année marquée du sceau de l’anonymat le plus total. Le projet et son échec resteront à jamais liés au destin de David Haddad, récent président démissionnaire de Warner Bros. Interactive. qui quitte le navire avec pas mal de casseroles à son actif. Le communiqué publié sur X reste très évasif, remerciant les fans du titre pour leur fidélité. Mais personne n’est dupe, Multiversus s’en va avec une côte de popularité au plus bas.

Pour les quelques joueurs souhaitant profiter des serveurs jusqu’au bout, sachez que les micro-transactions sont officiellement impossibles depuis ce matin. Tout le contenu de la saison 5 à venir pourra être gagné sans passer par la caisse, manette en main. Enfin, le jeu restera disponible après le 30 mai dans ses modes hors-ligne et coopératif local. Bien maigre consolation.

Eh oui, on a beau être un free-to-play, s’appuyer sur des licences très fortes de la pop-culture et être disponible sur de nombreuses plate-formes, ça ne suffit pas pour s’assurer un succès. Les joueurs ne sont pas des vaches à lait, et trop d’erreurs ont été faites (manque de mises à jour, manque de respect des joueurs) pour espérer survivre sur la durée. C’est dommage, car le jeu en lui-même était loin d’être mauvais et avait de très beaux arguments à faire valoir. Bon vent Multiversus.