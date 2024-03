Multiversus – Un retour et des questions

On avait quitté Multiversus sur de mauvaises nouvelles et une bien mauvaise impression. Souvenez-vous, le jeu de combat multijoueur en free-to-play avait purement et simplement disparu de la circulation en juin dernier, sans trop de préavis, moins d’un an après ses débuts, et après avoir lancé sa saison 1. À l’époque, le studio Player First Games et Warner Bros Games avaient prétexté la fin de la période de bêta pour expliquer cette décision, arguant qu’il était temps de se remettre au travail pour proposer une version finie du titre, et nous avaient donné rendez-vous en 2024.

Et alors qu’on ne s’y attendait plus vraiment, la promesse semble tenue. Multiversus est bien de retour et sera disponible le 28 mai prochain, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Dans quelques semaines, nous retrouverons donc les personnages des univers DC, Looney Tunes, Scooby-Doo et bien d’autres dans des affrontements acharnés.

Un an après son départ controversé, le titre est maintenant passé sous Unreal Engine 5, amenant une amélioration des textures et de l’éclairage du jeu. Les développeurs annoncent même que le jeu aurait été repris de zéro afin de proposer une nouvelle expérience de jeu. Si on ne remet pas en cause leur parole, difficile toutefois au vu du nouveau trailer de remarquer une quelconque révolution visuelle. Le jeu semble quasiment identique à ce qui était proposé en 2022, joli sans être magnifique. On laissera le bénéfice du doute à Multiversus, en attendant les premières vraies images de gameplay, sans la petit mention « en développement, contenu non final » en bas.

La vraie question concerne surtout l’accueil qui sera réservé au jeu pour son nouveau départ. Le lien de confiance avec les joueurs a quand même pris un sacré coup de plomb dans l’aile l’an dernier. Avec la fermeture des serveurs du jour au lendemain, des milliers de joueurs avaient vu leurs achats in-game disparaître d’un coup de baguette magique, sans contrepartie. Certains avaient logiquement crié au vol, sentiment exacerbé par le silence radio de Warner Bros Games sur la question.

Dans une période difficile pour le monde du jeu vidéo, on ne souhaite bien évidemment pas l’échec d’un jeu quel qu’il soit. Malheureusement, rares sont les titres à avoir réussi à se relever après un mauvais départ ou un bad buzz. Lorsque les lacunes sont techniques, comme pour Cyberpunk 2077 ou No Man’s Sky, alors un sauvetage est possible, avec beaucoup de moyens et d’huile de coude. Quand les lacunes semblent humaines et toucher au respect même de la fanbase, un retour en arrière est-il possible ? Seul l’avenir nous le dira.

C’est d’autant plus dommage que Multiversus avait su convaincre à son lancement, proposant une bonne alternative à Super Smash Bros uniquement disponible sur Nintendo Switch. La galerie de personnages devrait logiquement se développer encore, et de nouvelles maps sont d’ores et déjà prévues. Les univers appartenant à Warner Bros sont énormes, et le potentiel existe. Rendez-vous le 28 mai pour savoir si les nouveautés seront suffisantes et si le jeu réussira à faire oublier son passé pour s’installer sur la durée.