Fermeture de la bêta Multiversus – Problème de communication ou crise profonde ?

Clap de fin pour la bêta de Multiversus. Après moins d’un an d’activité, les serveurs du jeu de combat des studios Warner Bros fermeront officiellement leurs portes le 25 juin prochain. Multiversus deviendra même indisponible au téléchargement à compter du 4 avril. Encore quelques semaines donc pour profiter d’affrontements survitaminés entre les personnages issus des univers DC Comics, Games of Throne, Rick et Morty ou encore Les Gremlins. Si on s’en arrêtait là, l’histoire de Multiversus serait similaire à des dizaines d’autres histoires avant elle dans l’impitoyable monde des free-to-play. Un lancement réussi, puis une perte de vitesse après quelques mois, amenant à une fin d’aventure prématurée. Jusqu’ici, rien d’anormal, même si nous ne souhaitons bien évidemment cette fin à aucun produit. Malheureusement, les développeurs de chez Player First Games et surtout les studios Warner Bros ont décidé de ne pas s’arrêter là, multipliant les choix de communication douteux au point de créer la polémique.

La première nouvelle, c’est tout de même que Multiversus n’est pas (encore ?) mort, et un lancement officiel du jeu complet devrait avoir lieu courant 2024. Du point de vue des décisionnaires, le fait que le jeu ne soit encore qu’en phase de bêta est une aubaine. Il semble en effet plus facile de masquer un échec en annonçant la fermeture d’une bêta et le retour au travail plutôt que d’annoncer le retrait pur et simple d’un jeu qui n’a plus la côte. Malgré tout, la fermeture quasi soudaine de cette version du jeu est difficile à avaler lorsqu’on sait que des pass payants étaient proposés depuis plusieurs mois à des prix plutôt élevés, jusqu’à il y a encore quelques jours à peine. Il fallait débourser entre quarante et cent euros pour accéder aux packs fondateurs et débloquer certains contenus. Cela fait cher la bêta.

Et c’est là que le bât blesse. À l’heure actuelle, aucune formule de remboursement n’est proposée aux joueurs qui ont fait le choix de payer du contenu Multiversus. En résumé, certaines personnes ont payé pour du contenu qui ne leur sera plus disponible dans quelques semaines. C’est la soupe à la grimace du côté des utilisateurs, à raison. Imaginez que l’on vienne vous retirer n’importe quel objet de votre quotidien, payé de votre poche, sous prétexte qu’il n’est plus commercialisé ? Alors, simple erreur de communication bientôt rattrapée ou manque de respect de la part de Warner ? Difficile de répondre tant la polémique est récente, et il nous parait impossible que les associations de consommateurs puissent laisser passer ceci. Une chose est sûre, la publicité qui va en ressortir sera très mauvaise. Ce ne sont pas les petites contreparties comme les affrontements en local ou l’accès à quelques entraînements en solo qui suffiront à faire patienter les joueurs qui sont passés à la caisse jusqu’à l’année prochaine.

Car vous l’aurez compris, officiellement, ce n’est qu’un au revoir, pas un adieu. Une version plus développée du jeu devrait voir le jour en 2024 selon le site dédié. Plus de contenus, plus de modes de jeu, plus de personnages sont d’ores et déjà annoncés. Toujours est-il qu’un an d’absence entre une bêta déjà bien développée et la sortie officielle du jeu, cela fait beaucoup, et pose question. On ne peut s’empêcher de penser, peut-être à tort, que c’est peut-être une crise plus profonde qui couve autour de Multiversus. Les chiffres ne plaident pas en faveur du free-to-play, qui après des pics à 150 000 connexions simultanées sur Steam à son lancement est aujourd’hui redescendu à moins de 1000 connections simultanées ce mois-ci.

L’éditeur et le studio sauront-ils donner un second souffle à leur bébé ? Le modèle semble avoir échoué, et à moins d’une refonte totale, difficile de l’imaginer. Seul l’avenir nous dira si la communication très floue autour de Multiversus tient de la simple maladresse, du manque de respect du consommateur ou laisse déjà présager de la fin totale du projet dans un futur proche. Nous ne pouvons que souhaiter un renouveau réussi pour Multiversus en 2024, ne serais-ce que pour proposer une alternative à Super Smash Bros, qui règne aujourd’hui en seul maitre du genre. Et une concurrence saine, c’est souvent l’assurance d’une multiplication des efforts pour le prochain opus.