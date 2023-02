MultiVersus pris dans la malédiction des jeux free-to-play ?

Très attendu, MultiVersus a logiquement été plébiscité par le public dès son lancement en juillet 2022. À vrai dire, il n’avait pas attendu ce dernier pour faire bonne impression, les chiffres faisaient déjà état d’un nombre de joueurs assez remarquable lors des sessions de bêta ouverte. Une chose est sûre, à ce moment-là, cela n’annonçait que du bon pour la suite. Cependant, la donne a commencé à s’inverser et le jeu de combat de Warner subit maintenant une chute spectaculaire d’intérêt. Du moins, c’est le cas avec sa version Steam.

Atteignant des pics de 143 000 et 153 000 joueurs les deux premiers jours de sa sortie, MultiVersus peine aujourd’hui à attirer le public. La chute est même vertigineuse, comme en témoigne l’une des dernières statistiques relevée par SteamDB. Et selon elle, la plus haute performance obtenue lors de la journée du 13 février ne dépassait pas les 986 joueurs. Ce qui, en plus d’être une première, représente une chute de 99% de ses joueurs si l’on se réfère à ce qui se faisait à son lancement. Depuis, le nombre a un peu grimpé, mais juste un peu, allant jusqu’à quelque 1 100 participants en simultané.

Multiversus n’a-t-il donc été qu’un succès par effet de mode ? Ce qui est certain, c’est qu’il semblait avoir le potentiel pour réussir et sans doute l’a-t-il toujours… Cependant, son traitement n’est pas des plus exemplaires. Déjà, il y a la monétisation très critiquée, laquelle aurait (au goût de certains) un caractère presque obligatoire. Ensuite, et c’est vraisemblablement le plus important, le contenu ne suit pas. Car, depuis les cinq personnages ajoutés lors de la première saison, il n’y en pas eu autant lors de la seconde. Au contraire, seul Marvin le Martien s’était montré et il faut dire que ça remonte un peu. Trois mois ont en effet passé. En plus de cela, les joueurs doivent aujourd’hui encore attendre le 31 mars (au lieu du 14 février) pour assister à l’arrivée de la troisième et ainsi espérer voir, avec elle, de nouvelles têtes.

Maintenant, il faut juste patienter et voir si le titre arrivera à susciter un regain d’intérêt. Si non, il sombrera inévitablement dans le fond des abysses et fermera ainsi ses portes, à l’image de nombreux autres free-to-play. Il n’est pas aisé pour ce type de format de performer sur le long terme. Beaucoup n’échappent pas aux nombreux écueils que l’on mentionnait alors. Mais, bien évidemment, cela ne veut pas dire que tous connaissent le même sort. Et certains exemples l’illustrent assez bien. Sur Steam toujours, Brawlhalla s’en sort plutôt pas mal, tout comme eFootball qui a su rebondir après son lancement catastrophique, et ce, grâce à l’ajout constant de mises à jour.

En ce qui concerne la tendance sur consoles, on ne peut être totalement affirmatif, bien que l’on puisse soupçonner une similitude. Les chiffres précis manquent. Toutefois, en se fiant à ceux partagés par le site TrueAchievements – qui les a établis à partir d’un échantillon regroupant environ 2 millions de joueurs Xbox –, il semble qu’il en soit de même.