Smash World Tour annulé, l’avenir compétitif de la licence en danger ?

Les joueurs de Super Smash Bros s’entraînent depuis des mois pour le Smash World Tour qui s’apprêtait à célébrer ses finales pour Ultimate et Melee au mois de décembre. Malheureusement, la nouvelle est tombée comme un couperet, coupant net à tout espoir d’un bel avenir compétitif pour la licence.

Au premier abord, nous pourrions être tentés de penser qu’il s’agit d’une énième manière pour Nintendo de saboter ses propres licences. Bien au contraire, Big N avait annoncé souhaiter organiser plusieurs tournois pour faire vivre la licence de Smash Bros dont on connaît l’engouement et l’enthousiasme des joueurs. Pourtant, c’est via un tweet que le compte officiel du Smash World Tour a annoncé que la compétition était annulée pour cette fin d’année ainsi que pour 2023.

Une décision bouleversante pour les joueurs qui avaient déjà tout prévu, jusqu’à avoir réservé les billets d’avion pour assister à l’évènement mais aussi pour les organisateurs eux-mêmes qui souffraient du silence fantôme de Nintendo et du fait qu’ils n’avaient également pas de « licence » pour organiser l’événement.

The upcoming Smash World Tour Championships and the entirety of the 2023 Smash World Tour must be cancelled. Full Story: https://t.co/3ro3q7rr4h pic.twitter.com/Gcgcgakdvp — Smash World Tour 2022 (@SmashWorldTour) November 29, 2022

L’organisation d’esports Panda a annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord avec Big N pour développer le premier circuit Smash Ultimate et Melee sous une licence officielle à partir de 2022. Mais, des mois de silence et de silence se sont succédés et la Panda Cup a surgi de l’ombre. Nintendo avait alors affirmé aux organisateurs du Smash World Tour que les deux tournois pouvaient coexister. Or, il semblerait que le CEO de Panda ait souhaité l’exclusivité en discréditant et en dissuadant les organisateurs d’événements qui ont conclu des accords avec le Smash World Tour en leur expliquant que leurs événements étaient menacés s’ils participaient.

Dans cette histoire, il semblerait que les torts soient partagés. Le manque de communication et le traitement silencieux que les organisateurs du Super Smash Tour ont mené à la prise d’initiative de la Panda Cup. Cette guerre d’ego pourrait avoir un impact dévastateur sur la scène compétitive de la licence Smash.