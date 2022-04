Un film Super Smash Bros est-il vraiment possible ?

Récemment, Jeff Fowler, le réalisateur des films Sonic 1 et 2 a été interviewé pour la promotion du second opus des films sur le hérisson bleu. C’est une question de ComicBook.com qui aura particulièrement retenu l’attention des joueurs, demandant s’il serait partant pour réaliser un film sur l’IP Super Smash Bros., dans le cas très éventuel où l’opportunité se présenterait. Et sa réponse a été sans appel:

« Rien ne me ferait plus plaisir que de lancer tous ces personnages de jeux vidéo dans une battle royale et de faire un grand truc à la Smash Bros. Il faudrait probablement que les avocats travaillent un peu avant que cela puisse se faire. Mettre Mario et Sonic sur le ring, tout le monde en meurt d’envie, non ? C’est juste un classique. » – Jeff Fowler à ComicBook.com

Le monsieur serait effectivement intéressé par un tel projet, qui ne le serait pas à sa place ? La première des questions évidentes porterait sur comment rendre homogène un tel film. Super Smash Bros. est, après tout, un jeu vidéo réunissant plusieurs personnages de plusieurs licences et éditeurs, ayant tous des styles très variés tant en terme d’apparence que d’univers et de capacités. Une telle diversité impliquerait une première chose : oublier le live action à l’œuvre sur les films Sonic. Un film d’animation serait très probablement le seul moyen de garder la diversité des styles sans lisser la surface et rendre le tout aussi indigeste que fade, comme l’ont expérimentés tant de licences auparavant, y compris dans le jeu vidéo, on pense immédiatement à Jump force qui avait raté le coche en voulant adopter un style trop réaliste (et insipide).

En terme d’histoire, le film Super Smash Bros. pourrait s’inspirer de la quête épique de l’opus Wii, Brawl. Mais, en toute honnêteté, ce n’est que de l’action ajoutée à de l’action toujours plus épique et bourrée de fan-service. Un peu comme… Avengers ! Vous l’aurez compris, un seul scénario pour un super film ne serait clairement pas rassasiant, Smash Bros. se devrait à l’instar des Avengers, d’être le point d’orgue de différents films et là, ce serait bien compliqué à emmener sans problèmes [de droits et de réalisation].

Développer un cinématic univers articulé autour de Smash, est-ce seulement possible ? Nous avons déjà eu des films sur Pikachu (via détective Pikachu), Sonic (via les deux films susnommés), et nous aurons prochainement un film Mario Bros. Quid aussi des rumeurs du film Donkey Kong chez Illumination, studio de Moi, Moche et Méchant et ses célèbres minions. Si on ajoute à ça que le concepteur et réalisateur des jeux Super Smash Bros., Masashiro Sakurai, à clairement avancé le fait qu’il travaillait sur son prochain projet, et que ce n’est pas un jeu vidéo, il est facile d’espérer et d’imaginer qu’il s’agisse d’un film.

« Je suis absent depuis un moment maintenant, mais je travaille sur quelque chose. Mes yeux sont peut-être un peu fatigués. Vous me verrez peut-être dans un avenir proche dans un endroit qui n’a rien à voir avec la production de jeux. » Masashiro Sakurai pour Famitsu.

Si un film Super Smash Bros venait à être révélé (on ne sait jamais, mais ne rêvez pas trop quand même!), il serait peu probable que Jeff Fowler soit de la partie. Surtout qu’il avait reçu de vives critiques lors de la présentation des premiers visuels de Sonic, le film, la cause étant que l’apparence du hérisson était très loin de respecter son visuel originel de l’œuvre, choquant une grande partie de la fanbase. Un point de détail qui, on le sait, est très important pour Big N, eux-mêmes très puritains dans leur approche des visuels de Mario et autres personnages majeurs de leur catalogue.

Le fait est que Nintendo comme Sega s’attaquent au septième art dans la même période et, n’en déplaise à certains, sont depuis longtemps maintenant des marques qui collaborent, de l’ édition de jeux SEGA par Nintendo au développement de jeux Nintendo par SEGA, en passant par les populaires crossover entre les deux légendes du JV dans Mario & Sonic aux JO ainsi que dans Smash, où Sonic fut parmi les premiers invités. Néanmoins, tout ceci ne nous permet que d’espérer (ou redouter, chacun se fera un avis!) une collaboration sur le grand écran, sans pouvoir rien affirmer de plus qu’un bon : « On n’en sait rien pour un film Super Smash Bros. mais on croise vachement fort les doigts » !