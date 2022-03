Super Smash Bros. Ultimate absent de l’EVO : c’est grave docteur Mario ?

L’EVO et Nintendo, en l’occurrence la saga « Super Smash », ça aura été des rivalités épiques et des grands moments de l’eSport (magnifiés par les documentaires de Bronol sur Youtube), mais aussi énormément d’histoires compliquées.

Pour rappel, l’Evolution Championship Series (EVO) est un tournoi incluant différents jeux de combat qui se déroule une fois par an à Las Vegas, et dont l’ancienneté et les moments d’anthologie ont fait la réputation. Les jeux présents varient d’une année sur l’autre, en fonction notamment de leur date de sortie et de la taille de leurs communautés respectives.

Un des moments mythiques de l’EVO

Les fans de Super Smash Bros. Ultimate (SSBU) espérant voir les meilleurs compétiteurs de leur jeu favori devront toutefois s’en remettre à d’autres tournois pour cette année : l’EVO n’accueillera pas Mario, Séphiroth, Sora et les autres.

Après deux années de disette, l’édition 2020 ayant été annulée suite à des allégations d’agression sexuelle du CEO de l’événement, et Nintendo n’ayant pas des serveurs satisfaisants pour celle de 2021 qui était uniquement en ligne en raison du COVID, la déception peut se comprendre.

Dans la communauté, les réactions suite à cette annonce sont partagées : pour certains, cet événement est un incontournable, et son absence serait du fait de Nintendo, qui a déjà montré par le passé sa réticence à céder à qui que ce soit la gestion et la visibilité d’un de ses titres phares. En 2013 déjà, Nintendo s’était opposé à la diffusion en streaming de la compétition, avant de revenir sur sa décision suite à la fronde de la communauté.

Pour d’autres, le rachat de l’EVO par Sony l’année dernière serait une raison probable derrière l’absence de SSBU du tournoi. Les discussions avec Nintendo, qui annonçait en novembre son partenariat avec Panda Global en vue d’organiser un tournoi officiel dédié à Super Smash Bros Ultimate, semblent en tous cas avoir mené à une mésentente.

Et c’est bien plus dommage pour l’événement que pour les joueurs, car Super Smash Bros. Ultimate aura montré sa force d’attraction dans la dernière édition physique, en 2019 : brisant les records de spectateurs en ligne, et avec le nombre de participants le plus important, Super Smash était sans conteste un moteur de l’événement.

Du côté des joueurs professionnels, les réactions ont été toutes aussi vives. Des icônes comme Fatality et HungryBox ne voient cependant pas l’absence de Smash comme dommageable à sa scène. Au contraire, ils pointent du doigt les problèmes d’organisation interne de l’EVO, impactant notamment les participants, et le retour bénéfique d’autres tournois de renom (comme la Super Smash Con).

Maybe a hot take, but I'm not particularly disappointed about no Smash at EVO. It's great for spectators and exposure, but the player experience has stunk from my experience. Wack scheduling, wack seeding, wack payout structure, only best of 3 until top 3, no friendly setups, etc — Griffin Miller @Ultimate Summit 4 (@FatalityFalcon) February 27, 2022

Le manque de justifications autour de cette absence n’en reste pas moins affligeant. Nintendo, Sony et l’EVO étant aujourd’hui des acteurs majeurs de la scène eSport, on pourrait espérer plus de transparence de leur part sur cet événement à l’aura internationale. La communauté de Super Smash ayant su montrer sa passion et son dévouement au cours des différentes itérations du tournoi, les priver du spectacle et d’explications tient purement et simplement du manque de respect.