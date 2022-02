Fortnite – Un appel à l’aide pour sauver la compétition

Alors que la nouvelle mise à jour du patch 19.20 de Fortnite se déploie tout juste apportant son lot de nouveautés, le joueur professionnel de l’équipe Vitality Nicolas – Nikof – Frejavise lance un appel à Epic Games sur Twitter pour sauver l’esport Fortnite avec l’hashtag #savefortnite. Il est vrai que depuis quelques mois, la scène compétitive du jeu souffre de nombreux départs de vétérans dont certains francophones comme Kinstaar, Oslo, Airwaks et bien d’autres. Nous pourrions blâmer une énième conséquence de la crise sanitaire qui privent les joueurs des compétitions en présentiel mais, ce n’est pas la raison la plus importante.

C’est dans une vidéo reprenant le concept de l’émission Koh-Lanta et la célèbre épreuve de poteaux que Nikof met en scène les départs des joueurs jouant sur l’effet domino pour narrer une inquiétude grandissante vis-à-vis du futur de la place de la compétition.

L’hécatombe du mois de janvier n’a fait que renforcer cette inquiétude avec notamment le récent départ de Clément – Skite – Danglot. Même si ce dernier n’explicite pas les raisons de sa retraite, on ne peut que les deviner étant donné le contexte. En effet, cela faisait depuis plusieurs mois que le joueur avait alerté les développeurs sur la dégradation de l’écosystème compétitif de Fortnite.

Malgré de nombreuses mises à jour imposant des conditions de travail inhumaines aux employés qui doivent sans cesse développer des nouveaux éléments, des nouveaux décors, le genre du Battle Royale se retrouve limité dans sa forme et, peut devenir lassant surtout lorsque l’on voit de nouveaux jeux du genre débarquer avec des particularités qui leurs sont propres. De ce fait, la plupart des joueurs professionnels regrettent la magie du début et l’engouement autour du phénomène.

Ceci est également dû à un sentiment d’abandon par Epic Games exprimé par l’ensemble des joueurs ayant pris leurs retraites. À cela, nous pouvons rajouter la lassitude de devoir composer avec des bugs et des tricheurs en parties compétitives et même à haut niveau. Le jeu se complait dans un format de FNCS (Fortnite Champion Series) en ligne qui peine à maintenir l’attention des spectateurs et qui ne peut que démotiver les joueurs professionnels qui perdent les saveurs de célébrer en présentiel.

Un élément majeur a également déclenché cet appel à l’aide, c’est l’annonce en novembre dernier pendant la présentation de la roadmap de la compétition 2022 de l’absence – pour l’instant – de la World Cup qui serait le coup de grâce pour l’avenir déjà fragile du jeu. De plus, Epic Games n’a pas annoncé une solution pour remédier aux nombreux problèmes de triches, quelque chose qui est beaucoup demandé depuis plusieurs mois. Les joueurs ont donc l’impression de ne pas être écouté, pire, que leurs avis ne soient pas pris en considération.

Suite à de nombreux partages sur le hashtag #savefortnite sur Twitter, Nicolas – Nikof – Frejavise a indiqué avoir reçu une réponse de la part de la section compétitive du jeu et appelle donc aux professionnels de l’aider pour pouvoir proposer un retour constructif sur la manière dont Epic Games pourrait améliorer cette fâcheuse situation.