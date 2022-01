Fortnite fera prochainement son grand retour sur iOS et Android

Depuis maintenant plus d’un an Epic Games se trouve dans une véritable guerre juridique face à Apple et Google. En effet l’éditeur avait intégré dans son battle royale un lien redirigeant les joueurs vers un autre service d’achat afin de contourner la marge récupérée par les deux grandes entreprises multinationales. Cette décision aura finalement conduit au retrait du titre de l’App Store et du Play Store. Cependant une autre entreprise américaine fait son entrée dans cette histoire afin d’offrir à Fortnite une nouvelle façon de tourner sur mobile.

Cette dernière n’est autre que Nvidia qui lancera plus tard dans le mois de janvier 2022 une bêta fermée pour Fortnite sur GeForce Now. Une bêta qui permettra de tester les serveurs de la plateforme mais également les commandes sur mobiles, puisque c’est la version PC du titre qui sera disponible via le service de cloud gaming, réfléchies en collaboration avec Epic Games pour proposer une ergonomie adaptée.

Ainsi l’éditeur réussi encore une fois à contourner les restrictions imposées par Google et Apple grâce à un partenariat positif pour les deux parties. D’une part de nouveaux joueurs pourront se tourner vers Fortnite et ainsi y jouer sur toutes les plateformes pour le plus grand plaisir d’Epic Games, et d’autre part c’est Nvidia qui pourra se vanter de posséder dans son catalogue le battle royale le plus populaire au monde.

La cerise sur le gâteau c’est qu’il ne sera même pas nécessaire de posséder un abonnement payant à Geforce Now pour s’inscrire à cette bêta puisqu’il suffit de s’inscrire à cette adresse. Les joueurs choisis seront informés plus tard dans le mois de janvier des dates marquant le début et la fin de la bêta de Fortnite. C’est via l’application GeForce Now que le jeu sera accessible sous Android, et en passant par le navigateur Safari sur iOS.