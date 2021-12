Fortnite – Spider-Man s’invite à la Fête Hivernale 2021

Alors que la majeure partie des jeux multijoueurs en ligne proposent déjà leurs événements hivernaux, la Fête Hivernale 2021 de Fortnite vient tout juste de débuter avec au programme de nombreuses récompenses. Avec le lancement de la saison 3 poussant les portes d’une île couverte de glace, Epic Games continue de mettre la barre très haut pour l’arrivée de Spider-Man dans le célèbre battle royale.

Afin de célébrer comme il se doit la fin de l’année, les joueurs pourront recevoir quatorze cadeaux durant les quatorze jours de l’événement. Le studio semble être plutôt généreux puisque l’on pourra trouver dans ces cadeaux deux tenues, deux pioches, deux revêtements, un planeur, une traînée de condensation, une emote, une musique du salon, un écran de chargement, un émoji, un aérosol et une bannière. Une belle surprise, d’autant plus que le studio a déjà dévoilé les deux tenues disponibles, à savoir Isanoëlle et Banane Polaire.

Pour recevoir tous ces présents, rien de plus simple. Il suffit de se connecter pour les recevoir. Et le plus beau dans tout ça, c’est qu’il n’est même pas nécessaire de se connecter chaque jour puisque qu’il sera possible d’ouvrir les cadeaux reçus avant la fin de l’événement. Alors que le studio multiplie les collaborations pour introduire des personnages emblématiques de la pop culture dans Fortnite, deux nouvelles tenues Spider-Man seront disponibles prochainement dans la boutique.

Ces dernières permettront de continuer la promo du nouveau film Spider-Man: No Way Home, récemment sorti dans les salles obscures, avec le skin de l’homme-araignée et de MJ. D’autant plus que la tenue du super-héros pourra être modifiée selon nos envies avec la possibilité de retirer son masque. Ainsi, le titre continue de s’enrichir en proposant toujours plus de tenues et de personnages, enrichissant encore plus le multivers. N’oubliez pas le rendez-vous, l’événement Fête Hivernale 2021 de Fortnite aura lieu du 16 décembre 2021 au 6 janvier 2022.