Fortnite – Spider-Man est de la partie dans le chapitre 3 !

Ça y est, le chapitre 2 de Fortnite est désormais terminé. La Reine Cube n’est plus, et avec elle, le monde de Fortnite d’avant. On a même eu le droit à The Rock pour nous guider dans l’événement final, un luxe qui a clairement fait plaisir aux fans. Ces derniers ont pu voir l’île sur laquelle ils ont passé les deux dernières années se faire engloutir et disparaître sous leurs yeux. Officiellement, le chapitre 2 n’est plus. Mais laissons la nostalgie de côté pour penser à la suite.

Depuis cette fin d’événement, les joueurs étaient bloqués avec une image d’attente, où on voyait notre personnage se perdre sur un radeau, comme Jack dans Titanic. Mais contrairement à ce dernier, on est bien vivant, et on attend. Mais ne vous inquiétez pas, vous n’allez pas attendre très longtemps.

Epic Games est quand même connu pour être très fort en termes de communication, et on se rappelle la hype qu’avait générée la fin du chapitre 2 de Fortnite où, pendant près de 38 heures, on avait cette image du trou noir qui avait fait disparaître la première carte quand on voulait se connecter au jeu. D’après certaines rumeurs, on ne va normalement pas attendre aussi longtemps, et on a déjà quelques informations sur la suite.

Déjà, grâce à une épreuve communautaire sur le site officiel Flip The Island, les joueurs ont pu tout doucement dévoiler la carte officielle de la saison 3 !

On voit déjà que la saison hivernale est là, et comme dans tous les événements de tous les jeux multijoueurs, Fortnite se couvre de neige pour l’occasion. Certaines villes que l’on connaissait déjà comme Greasy Groove ou Shifty Shafts sont de retour pour ce chapitre 3, mais pour le reste, ce sera une découverte totale.

On a eu aussi le droit au trailer officielle du chapitre 3, qui dévoile de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Vous avez désormais la possibilité de glisser sur les pentes, ou de vous balancer avec un grappin, mais de façon beaucoup plus réaliste et dynamique qu’auparavant (on suppose fortement que Apex Legends est passé par là). Blague à part, ce chapitre 3 marque le début d’un nouveau game design imaginé par Epic Games, qui a l’air de vouloir rendre son jeu plus dynamique que jamais.

Et dans la grande liste des collaborations avec d’autres univers, Spiderman est aussi de la partie dans ce début de chapitre. Ce sera un skin déblocable avec le pass de combat de la saison 1, et il y a même un lieu emblématique de l’univers de l’araignée : le Daily Buggle. On se doute bien que l’arrivée de Spider-Man dans Fortnite est un beau coup de com’ en rapport avec la sortie du film No Way Home le 15 décembre prochain.

On ne remet pas en cause les capacités marketing d’Epic Games, qui sont à des années lumières de certaines entreprises. Par contre, comme on l’avait déjà évoqué, on espère sincèrement qu’ils réussiront à s’émanciper de cette image de multivers infini. C’est déjà un peu le cas avec l’arc scénaristique des Sept, espérons qu’ils continuent à le développer. Le chapitre 3 n’étant toujours pas accessible, l’attente est là, alors il va falloir prendre son mal en patience !