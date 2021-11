Fortnite tourne la page de son deuxième chapitre

Le chapitre 2 de Fortnite se clôt enfin après deux ans de loyaux services. Vous vous rappelez ? L’événement de fin de chapitre 1 où le trou noir avait englouti toute l’île, laissant place au chapitre 2 ? Eh oui, c’était il y a deux ans, le temps passe très (trop) vite. Mais c’est officiel désormais, Fortnite va passer à autre chose après ce final explosif. Le compte à rebours a d’ores et déjà commencé, donc finissez vite tout ce que vous avez à faire avant la date fatidique, le 4 décembre prochain à 22h, heure de l’événement de fin de chapitre.

Cette dernière épreuve se nomme tout de même « La Fin », mais la fin de quoi ? De la carte que l’on connaît sûrement, mais on s’attend quand même à plus. Parce que c’est bien beau de changer la carte à chaque fin de chapitre, mais il va tout de même falloir renouveler la formule. On est un peu mauvaise langue, mais Epic Games est quand même très fort pour nous surprendre, on les attend donc au tournant.

On a un peu moins de deux semaines pour se préparer à cette fin de chapitre. Et à cette occasion, Epic Games prévoit ce week-end un boost d’EXP pour compléter tout ce que nous n’avons pas pu encore faire. 225 000 d’EXP ! de quoi faire le plein avant la fin de chapitre.

La Reine Cube revient en force après sa première apparition lors de l’événement d’Halloween, et elle est plus énervée que jamais. Il va falloir constituer de grandes équipes, allant jusqu’à 16 joueurs pour venir à bout des forces de la Reine Cube. Par contre, comme le précise bien Epic Games, il va falloir se connecter assez tôt avant l’événement, bien trente minutes avant afin d’activer le mode « fin » pour y participer.

On espère que Fortnite trouvera un peu plus d’identité en ce chapitre 3. Car oui, qui dit fin de chapitre 2 dit aussi début de chapitre 3 ! On espère très sincèrement que Fortnite retrouvera sa magie du début, sa magie qui n’était propre qu’à lui-même, quand il ne s’appuyait pas continuellement sur toutes ses collaborations au fil du temps. Voir Naruto et Jinx sur Fortnite, c’est marrant deux minutes, mais le jeu perd petit à petit de sa patte originelle. Donc après ce fameux samedi 4 décembre, Fortnite a intérêt à revenir en force. On l’espère en tout cas.