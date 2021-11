Naruto sera prochainement parachuté dans Fortnite

Toujours actuellement l’exemple le plus compréhensible de ce que pourrait être le metaverse, Fortnite continue d’enrichir son Potjevlesch (on vous laisse googler ça) de culture pop, et se prépare à accueillir le ninja le plus connu de la génération Y : Naruto.

Le Démon Renard à Neuf Queues rejoindra donc les héros de DC Comics, ceux de Marvel, ainsi qu’Ariana Grande, Miaousclé et autres Midas dès le 16 novembre. Ce qui a d’abord été une rumeur s’est ainsi vu confirmé par le compte Twitter officiel de Fortnite.

Ce dernier n’a livré aucune autre information que la date à laquelle le crossover aurait lieu, mais connaissant maintenant le jeu d’Epic Games, on peut compter sur un ou plusieurs packs de cosmétiques incluant les personnages de Naruto Shippuden accompagnés de planeurs et pioches aux couleurs de Konoha.

Une publicité publiée dans un magazine japonais a été relayée par le compte Twitter @HypeX et confirme les skins de Naruto, Sakura, Sasuke et Kakashi (sérieusement, ce nom…), ainsi que divers accessoires de ninja. On y apprend aussi que de nombreux items issus du village de Konoha seront ajoutés au mode créatif. On compte sur le talent des créateurs de niveaux pour produire des death runs dignes de l’entraînement d’un ninja !

On profite de l’occasion pour glisser que le mode créatif de Fortnite est actuellement le meilleur endroit pour jouer à une adaptation vidéoludique de Squid Games, des joueurs talentueux ayant fidèlement recréé le dortoir et adapté les épreuves du drama dans différentes map, certaines étant si bien réalisées qu’on pourrait croire à des crossovers officiels !

La saison actuelle de Fortnite, la Saison 8, s’achèvera le 5 décembre pour laisser place, logiquement, à une saison 9. À moins que, comme certaines rumeurs le prétendent, ce ne soit le chapitre 3 qui débute ?