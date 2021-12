Sonic Frontiers – Une fuite concernant sa date de sortie émerge

Ce n’est peut-être que notre point de vue, mais la première apparition de Sonic Frontiers ne nous a pas franchement vendu du rêve. Est-ce parce que son trailer de présentation n’était qu’une bande-annonce en CGI de plus au cœur d’un show qui faisait déjà bien assez la pub du pré-rendu plutôt que celle du gameplay (l’édition 2021 des Game Awards, en gros) ? Peut-être aussi parce que Sonic ne représente plus grand-chose face à Elden Ring, A Plague Tale ou Horizon ? Ouais, un peu de tout ça, mais aussi simplement le fait que son trailer soulève tant de questions qu’on ne sait honnêtement pas quoi en penser.

Pourquoi le jeu s’appelle-t-il « Frontiers » alors qu’il est censé décloisonner les aventures (d’habitude linéaires) du hérisson bleu ? Comment peut-on associer les principes d’exploration avec ceux de cavaler à fond dans un monde ouvert et comment ça va se répercuter sur la jouabilité ? Tant d’inconnues encore que nous ne savons nous-mêmes pas par où commencer avec ce titre. Ceci dit, ça, c’est notre problème et SEGA semble savoir où il va. La preuve : la compagnie japonaise aurait déjà choisi une date de sortie.

Un petit avertissement avant de poursuivre : ce qui va suivre n’a ni été partagé par SEGA ni même été confirmé par l’éditeur. En effet, c’est sur la page Twitter de PlayStation Game Size (#PlayStationSize) que l’information est apparue. Cette chaîne, partageant généralement les tailles et ajouts dans la base de données de Sony, aurait révélé que Sonic Frontiers pourrait débarquer le 15 novembre 2022. Donc, c’est plutôt raccord avec la fenêtre de tir annoncée par SEGA avec son trailer d’annonce, puisque la boîte annonçait une sortie pour la fin d’année prochaine. On ajoutera également que ce serait assez raccord également avec les habitudes du hérisson bleu dont les jeux sortent souvent entre novembre et décembre pour surfer sur Noël. Néanmoins, on verra si la pandémie ne mettra pas des bâtons dans les roues des objectifs du studio.

Qu’en pensez-vous ? Attendez-vous Sonic pour Noël prochain ? Avez-vous au contraire complètement lâché l’affaire ? En tout cas, s’il prévoit de tenir cette date, nous devrions en apprendre plus sur lui sous peu. Sonic Frontiers est attendu sur PC, et sur les consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. On vous remet le trailer pour vous rafraîchir la mémoire.