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Neva: Prologue – Prolongation de poésie dispensable

Découverte du DLC Neva: Prologue

Drakyng

Boss Final New Game Plus | Mario m'a appris à sauter, Sonic à courir. Mangeur de jeux vidéo depuis ma tendre enfance, la sauce RPG reste la meilleure. En constant effort afin d'éléver le débat sur l'internet sauvage.

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