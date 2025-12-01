Le quasi-monopole de Steam menace les jeux indépendants

Avec une position aussi forte que celle de Steam, peut-on encore imaginer que les jeux indépendants le soient totalement ? On l’a vu récemment avec le cas Horses. Le jeu de Santa Ragione (Mediterranea Inferno) s’est vu privé de sa distribution sur Steam, Valve estimant que le jeu ne respectait pas les conditions permettant une telle distribution. Et de l’avis même de Pietro Righi Riva, co-fondateur du studio, cette décision prive le studio d’une très, très, grande partie des acheteurs potentiels, met à mal l’économie même de la structure, et va probablement en causer la fermeture :

« Tout ce que nous allons gagner ira à l’auteur et aux gens qui nous ont prêté de l’argent pour finir le projet. Il ne restera probablement pas de quoi faire un nouveau jeu. À moins qu’un miracle ne se produise et que Horses se vende très bien » – Pietro Righi Riva dans une interview à GamesIndustry.biz

Spoiler : vu le caractère décalé et dérangeant du jeu, il y a peu de chance qu’il devienne le « nouveau Balatro » ou le « prochain Peak ».

À peine cette histoire sortie dans la presse, Valve toujours en remet une couche et vient de couper la distribution en Russie du jeu (indé, là aussi) Flick Solitaire. La cause ? Une demande polie du Service Fédéral de Supervisions des Communication, des Technologies de l’Information et des Médias de Masse en Russie (soit l’ARCOM locale) qui a souhaité que Valve bloque le jeu sur le territoire russe du fait de son contenu LGBTQ+. Il est à noter que l’administration Russe aurait envoyé la même demande à Apple et Google (le jeu étant disponible aussi en tant qu’appli mobile iOS et Android), et ces derniers ont tout bonnement décidé d’ignorer la requête.

Ces deux affaires relayées à quelques jours d’écart montrent qu’au-delà des studios et des éditeurs, il y a un troisième acteur d’importance : le distributeur. Et si l’on peut débattre de ce qu’est réellement un jeu indépendant (débat relancé il y a quelques jours par la nomination aux Game Awards de Clair Obscur : Expedition 33 dans la catégorie des Meilleurs Jeux Indés), il est certain que la notion même d’indépendance peut disparaître, écrasée par le quasi-monopole que représente Steam. D’ailleurs, Flick Solitaire est disponible, y compris en Russie, depuis plusieurs années sur les boutiques d’applications pour mobiles ; c’est bien la sortie sur Steam qui a poussé le censeur à intervenir.

Pietro Righi Riva l’explique en parlant de la situation que connait Horses : un projet qui ne serait pas distribué sur Steam, outre la visibilité et le potentiel de joueurs dont il se prive, aura aussi et surtout d’énormes difficultés à trouver des financements. Ainsi, dans quelle mesure les studios vont-ils préférer éviter tel ou tel sujet qu’ils jugeraient « touchy » vis-à-vis de la politique éditoriale, souvent floue et discutable, de Steam ? Dans quelle mesure certains thèmes pourraient-ils disparaître du champ du jeu vidéo par l’autocensure que pratiqueraient alors les studios ?

Rappelons que d’un côté, Santa Ragione ne sait toujours pas exactement ce qui a provoqué le blocage de la distribution d’Horses sur Steam, et que de l’autre, des jeux comme Rape Day (2019) ou No Mercy (2025), dans lesquels le joueur incarne un violeur, n’ont été supprimés de la boutique qu’après un important mouvement de grogne du public, et pas du tout parce que Valve y avait détecté quelque chose de problématique.

Horses sort quand même sur GOG, itch.io ou l’Epic Games Store. Mais le studio n’a pas de grands espoirs quant à la capacité de compenser sur ces boutiques tierces les ventes qu’il ne fera pas sur Steam. Une situation qui montre aussi les difficultés, malgré notamment les efforts financiers importants d’Epic Games, pour imposer une vraie concurrence sur le marché de la distribution de jeux PC. Peut-être faudrait-il aussi questionner le « no Steam, no buy » revendiqué fièrement par certains joueurs à chaque sortie en dehors de la boutique de Valve ? D’autant que ce dernier va désormais tenter d’étendre son emprise en convoitant les salons avec la future Steam Machine…