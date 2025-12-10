Wholesome Snack – Une salve de jeux réconfortants pour 2026

Certains éditeurs profitent des Game Awards qui approchent pour présenter leurs futurs jeux. Le collectif Wholesome Games propose ainsi un « Wholesome Snack », une présentation d’une poignée de titres cozy et indépendants à venir en 2026. On retrouve évidemment l’ambiance cocooning, les couleurs pastel et les jeux de simulation de ferme, mais quelques propositions sortent de lot et ont retenu notre attention.

Thrifty Business : les friperies n’ont jamais été aussi cozy

Au premier abord, Thrifty Business peut donner l’impression de surfer sur le succès d’Unpacking. On ouvre des cartons et on dispose leur contenu dans la pièce, en cherchant le meilleur emplacement pour mettre les objets en valeur. La nouveauté ici, c’est qu’au lieu d’aménager sa maison, c’est sa friperie qu’on doit créer de A à Z. En plus de la décoration et du rangement, il faudra donc gérer les commandes et les clients, avec qui on pourra se lier d’amitié.

Par les créateurs de Sticky Business et Ritual of Raven, on retrouve les graphismes pixels colorés et l’ambiance bienveillante des jeux précédents, avec la promesse d’une expérience relaxante et sans stress (il ne sera pas question de négocier les prix ou de voir des clients mécontents claquer la porte). Thrifty Business est prévu pour 2026 sur Steam, sans date de sortie précise pour l’instant.

Bits & Bops : un jeu de rythme fun et coloré

Voici un genre qu’on a peu l’habitude de voir ! Bits & Bops est un jeu de rythme dans la lignée des Rhythm Heaven : une succession de mini-jeux où il faudra effectuer certaines action au rythme de la musique et des animations, le tout dans une atmosphère toute mignonne. Le titre est sorti début décembre, et les avis semblent pour l’instant unanimes : les amateurs du genre sont conquis. Si Bits & Bops ne semble pas réinventer la roue, il dénote suffisamment avec ce qu’on nous montre habituellement dans les présentation comme le Wholesome Snack pour mériter qu’on en parle ici.

Moomintroll : La chaleur de l’hiver, ou le foyer réconfortant

Après Mumrik : La mélodie de la Vallée des Moomins, l’univers de Tove Jansson a droit à une nouvelle adaptation en jeu vidéo. Cette fois-ci, nous partirons à l’aventure avec Moomin le Troll qui redécouvre sa vallée au cours de l’hiver. Les premières images nous promettent de retrouver l’ambiance des livres et les valeurs d’entraide et d’amitié qu’on avait déjà dans la premier opus. Le gameplay mélangera énigmes à résoudre et quêtes à accomplir pour les différents personnages, avec un brin d’exploration.

Le titre devrait donc plaire aux fans de Moomin, tout comme à celles et ceux qui ont aimé le premier jeu, mais pourra aussi être une bonne porte d’entrée pour découvrir cette série. Le jeu est prévu pour 2026 : s’il n’y a pas de date annoncée pour l’instant, on imagine qu’on peut s’attendre à une disponibilité pour l’hiver, vu l’atmosphère développée par le titre.

b-e-e-t-l-e: be right back : une petite aventure au c-l-a-v-i-e-r

Autre concept qui sort de l’ordinaire ! Suite d’un des titres les plus populaires sur itch.io, b-e-e-t-l-e: be right back nous fera écrire sur notre clavier pour avancer dans le jeu. Le gameplay s’appuie donc sur nos compétences en dactylographie pour que notre personnage, un petit crocodile pixélisé, puisse explorer le monde à la recherche de son compagnon « Beetle ». Comme tout jeu cozy qui se respecte, tout le stress potentiel du genre a été retiré : pas question ici de taper vite sur les touches ou d’être puni pour une faute de frappe. Le jeu nous promet de pouvoir explorer le monde et interagir avec l’environnement à notre rythme. Que ce soit pour découvrir la suite de b-e-e-t-l-e ou une nouvelle façon de jouer, le titre a de quoi piquer notre curiosité.

Magical girls, jeu de société et rencards entre insectes

Rendez-vous sur le site officiel de Wholesome Games pour découvrir toutes les nouveautés présentées lors du Wholesome Snack ! Impossible de parler de tous les jeux ici, mais on peut tout de même mentionner Mirage Miracle Quest (un RPG au tour par tour avec un chat exorciste magical girl), Travel Pack! (qui utilise des mécaniques de jeu de société avec des tuiles et des scores au dé), ou encore CatchMaker (où il faudra attraper des insectes avec son filet et organiser des rencards entre eux pour les aider à trouver l’âme-sœur).

Même si on remarque que certaines tendances sont toujours là (et le seront sans doute encore pour quelques années), on peut malgré tout se réjouir de ce qui ressemble à un renouveau des « cozy games », appellation souvent associée aux mêmes genres de jeu alors qu’elle est pourtant vaste. Le jeu vidéo indépendant a au moins cette force : pouvoir sortir des sentiers battus et des formats calibrés par les études de marchés, pour proposer des expériences un peu différentes.