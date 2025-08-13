Test Ritual of Raven – Un vent de magie et de fraîcheur

Encore un simulateur de ferme dans une ambiance douillette et mignonne ? C’est ce qu’on s’était dit en voyant les premières images de Ritual of Raven, le deuxième bébé de Spellgarden Games après Sticky Business. Car oui, depuis l’explosion du genre en 2020, les clones de Stardew Valley sont légion, et souvent peu originaux malgré des tentatives de transposer la vie de fermier dans des univers différents.

Pourtant, le titre semble vouloir proposer une approche réellement nouvelle dans ce genre vu et revu : un monde magique, une histoire plus profonde que dans les autres jeux du même type, et un gameplay centré sur l’automatisation et la programmation. Ritual of Raven réussit-il son pari pour sortir du lot et nous ensorceler ?

(Test de Ritual of Raven réalisé sur PC à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

Magie, mystères et mignonnerie

Pas d’introduction dans Ritual of Raven : le jeu nous met dans l’action dès qu’on a terminé de créer notre avatar. Alors qu’on était en train d’étudier à la bibliothèque, nous voilà transportés dans un monde où la magie existe ! Sage, une mage de la nature qui nous trouve à notre sortie du portail, va nous apprendre des rudiments et nous aider à appeler notre familier, alors qu’elle a elle-même perdu le sien. Mais à peine notre premier rituel accompli, Sage s’en va, nous laissant seuls pour découvrir cet univers et résoudre le mystère des portails.

L’une des premières choses qui frappe après quelques minutes de jeu, c’est la richesse de cet univers, sublimé par des graphismes pixels colorés et mignons. Nous aurons plusieurs zones à explorer au fil de l’histoire, chacune avec une ambiance différente. Les personnages qui nous accompagnent tout au long de l’aventure sont aussi assez originaux, en plus de dégager une bienveillance qui rend l’expérience très agréable. On partage nos journées avec notre familier (le corbeau Raven), une écureuil fan de Donjons et Dragons, un paresseux bibliothécaire ou une lapine « peace and love ».

Comme dans beaucoup de jeux du genre, on pourra offrir des cadeaux à tout ce petit monde pour renforcer nos relations avec eux. Ici, on voit à l’avance quels objets vont plaire aux PNJs (faut-il encore les trouver). L’originalité, c’est qu’au lieu d’afficher une jauge d’amitié qui se remplira au fur et à mesure, donner un cadeau à un habitant déclenchera toute une quête annexe à accomplir pour développer le personnage et en apprendre plus sur lui.

Dans l’ensemble, le scénario occupe une place centrale dans Ritual of Raven, contrairement à beaucoup de simulations de vie à la ferme. La quête principale autour des portails est bien ficelée, permet de s’attacher aux personnages et d’apprendre de nouvelles façons d’utiliser notre magie. Notons enfin la qualité des dialogues et de leur traduction en français !

Travailler ? Jamais plus !

En tant que mage de la nature, notre rôle est de cultiver des plantes, de les récolter et de les utiliser pour pratiquer des rituels grâce à notre livre des ombres. C’est cet aspect du gameplay qui occupera l’autre partie de notre temps sur Ritual of Raven, et qui fera avancer le scénario. Première originalité de ce jeu par rapport aux simulations de ferme classiques : ici, pas de saisons ou de course contre la montre pour bien optimiser ses cultures. Ce sont les phases de la lune qui auront une influence (ou pas) sur la croissance de certaines plantes et détermineront leurs propriétés lors de la floraison.

Mais l’aspect le plus marquant de Ritual of Raven, c’est justement son système de culture et de récolte. Pour conserver leurs propriétés magiques, les plantes ne doivent pas être touchées directement. Pas question non plus de labourer, d’arroser, de planter ou de miner nous-mêmes. À la place, ce sont des golems, tous inspirés des arcanes majeures du tarot, qui se chargeront de faire le travail ! Pour cela, il faudra résoudre des puzzles un peu partout sur la map pour les recruter, puis leurs donner des instructions à l’aide de « cartes d’ordres ».

Cette mécanique est très plaisante à jouer, et devient de plus en plus efficace à mesure qu’on récolte des cartes d’ordres pour programmer des séquences de plus en plus complexes pour nos petits ouvriers. L’utilisation des golems permet aussi d’éviter la répétitivité de certaines tâches inhérentes à ce genre de jeu : on ne passe pas trois heures chaque matin à s’occuper du potager, et cela permet de se concentrer sur les différentes quêtes, qui donnent toujours un objectif pour ne pas s’ennuyer.

Ritual of Raven fut un vrai coup de cœur ! Alors qu’on s’attendait à une énième copie des simulateurs de ferme qu’on ne présente plus, nous avons été très agréablement surpris : un univers riche et original, une atmosphère bienveillante sans être mièvre, un scénario intéressant et surtout, une mécanique vraiment différenciante. Si le titre n’aura sans doute pas une rejouabilité énorme une fois toutes les quêtes terminées, il a le mérite de proposer une expérience sincère, et surtout, qui sort des boucles de gameplay habituelles dans ce genre de jeu.