Haunted Chocolatier – Un screen agite les fans de Stardew Valley

Eric Barone (ConcernedApe sur les réseaux sociaux) a agité la toile en partageant un nouveau screen de son dernier bébé en construction : Haunted Chocolatier.

here's a haunted chocolatier screne pic.twitter.com/bCVy3NJaMS — ConcernedApe (@ConcernedApe) September 5, 2023

On y aperçoit un personnage bien connu des fans de Stardew Valley. Vous l’avez ? Oui il s’agit bien de notre bon vieux papy qui, sur son lit de mort, nous lègue sa petite ferme et nous libère par la même occasion de l’enfer du monde du travail. On ne dispose pas d’assez d’informations pour savoir si il s’agit d’un simple hommage ou encore une manière de lier les deux jeux, toujours est-il qu’il en fallait pas plus pour faire rentrer en ébullition la fanbase et alimenter toutes sortes de théories !

Il faut dire que l’univers de Stardew Valley se montre bien plus vaste que ce que l’on peut y voir à la surface. En creusant un peu, on se rend vite compte de sa complexité : il possède sa propre situation géopolitique, ses divinations à prier et de très nombreux secrets qu’aujourd’hui encore la communauté très soudée et active continue de déchiffrer, et ce malgré que le jeu commence à prendre en âge ! On peut même s’accorder que derrière son côté mignon, le jeu regorge de nombreuses zones d’ombres. Il suffit de voir les différentes backstory des habitants pour se rendre compte que c’est loin d’être tout rose à Pelicanville.

Si ce screen a titillé votre curiosité, la patience sera votre plus grande alliée. Son développement a été momentanément mis en pause, la priorité restant la version 1.6 de Stardew Valley qui tarde à se déployer. Eric Barone est connu pour créer ses jeux de manière indépendante et s’occuper de tous les aspects des jeux sur lesquelles il travaille, plutôt normal qu’une telle entreprise prenne du temps. Pour le moment, aucune précision sur les supports ni la date de sortie de Haunted Chocolatier mais à priori, notre reconversion dans l’art subtil de la confection de chocolats, ce n’est pas pour demain la veille !