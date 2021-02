Stardew Valley joue cartes sur table avec son jeu de plateau

Si vous êtes adepte de jeux bucoliques le temps de quelques heures loin des flingues et des épées, vous avez probablement posé les mains à un moment ou un autre sur Stradew Valley. Mais si, vous savez, cette simulation agricole qui venait jouer sur le terrain de titres tels que Harvest Moon ou Animal Crossing.

D’ailleurs Harvest Moon, parce qu’il faut bien la petite histoire qui va, c’est un nom qui aura contribué à la conception de Stardew Valley. En effet, son concepteur, E. Barone, un Américain, décidait de transposer, à la fin de ses études d’informaticien, son amour pour le genre tout en se démarquant des derniers épisodes des Harvest Moon, qui ne lui avaient guère convenu. De fil en anguille (oui oui je sais), Stardew Valley sortait en 2016, et existe quasiment sur tout support actuel.

Au fil des ans, le jeu s’est amélioré constamment, et recevait notamment un mode multi permettant de jouer en collaboration. Pêcher, construire sa ferme, élever ses animaux, entretenir des liens sociaux avec des PNJ, bref, le titre proposait moult façons de passer le temps de manière détendue et relaxante. Mais baste du jeu vidéo, car celui-ci est désormais également disponible en jeu de plateau, sous le nom de Stardew Valley: The Board Game.

Stardew Valley est un jeu de société qui implique à nouveau de la collaboration entre joueurs, de gérer sa ferme, d’entretenir son terrain, mais aussi de jouer selon un système de cartes de destin, dirons-nous, et de dés, et de gérer également l’alternance des saisons. Un jeu de plateau très complet, complexe et joliment réalisé en somme, pour coller avec l’esthétisme du JV d’origine.

Le board-game est disponible actuellement sur le site officiel qui l’a conçu, mais il n’est pour l’instant dispo qu’aux USA ; néanmoins, les auteurs (dont le concepteur du JV fait partie) n’excluent pas une production mondiale. Par contre, 55$ on va dire que ce n’est pas donné pour une adaptation d’un jeu vidéo qui coûte actuellement entre 5 et 15€ selon le support qui l’héberge (voire 20, 30, 60)…