ConcernedApe’s Haunted Chocolatier – La sweet de Stardew Valley dévoilée

On vous a déjà parlé de Stardew Valley ? Oui ? Ah… Tant pis, on va remettre le couvert. On l’a vanté de nombreuses fois mais finalement, ce qui nous surprend le plus avec ce titre, c’est que pour un RPG/farming sim, un genre donc complètement niche (on en conviendra), il a réussi à trouver son chemin vers le grand public. En effet, alors que les IPs Story of Seasons et Harvest Moon se déchirent une petite fanbase (les ventes dépassant rarement le million pour ces jeux), le jeu d’Eric « ConcernedApe » Barone s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaire, un cap monstrueux passé un peu plus tôt dans l’année et une « success story » que le game dev’ se voit certainement reproduire avec son nouveau jeu intitulé ConcernedApe’s Haunted Chocolatier.

Vous l’aurez compris, son titre ne laissant que peu de doute à ce sujet, non seulement le jeune créateur a pris confiance en ses propres capacités (bah oui, son nom est dans le titre à présent) mais on abandonne le charme rustique de la ferme et de l’élevage de poules pour l’art « noble » de la création de chocolat (oui, ça aussi c’et dans le titre). Attendez, ne paniquez pas ! Si effectivement la formule ne sera pas exactement la même (notamment parce que le métier du protagoniste change), ConcernedApe’s Haunted Chocolatier ne fera pas table rase de son passé. Au contraire, il semble s’en servir pour développer une nouvelle histoire avec des nouveautés.

Ce point aussi est dans le titre « Haunted » (ou « hanté » dans la langue de Molière). En effet, on quitte l’aspect « terre à terre » (notion relative avec tout ce que la vallée propose d’extraordinaire) de la vie paysanne pour s’installer dans un château habité par des esprits, la porte ouverte à un monde de fantaisie. Mais ce n’est pas parce que la nouvelle apparaît avant Halloween que ces fantômes sont mauvais. Le game designer insiste sur sa volonté de faire de ce jeu une expérience positive et motivante, un enseignement qu’on retrouvait d’ailleurs aussi dans de nombreux aspects de Stardew Valley.

Et, comme pour son jeu précédent, si ConcernedApe’s Haunted Chocolatier repose sur une boucle de gameplay simple (ici recherche d’ingrédients, création de chocolats et vente de ces produits comme vous pouvez l’observer dans le trailer ci-dessous), il y aura bien sûr bien plus à faire une fois plongé dans le jeu. Naturellement, vous pourrez explorer des donjons et prendre part à la vie de la bourgade qui accueillera votre avatar, l’occasion de vous faire de nouveaux amis et, qui sait, de trouver votre âme sœur (chose qu’il sera probablement plus facile à faire avec du chocolat qu’avec une poignée de carottes… remarque, ça aussi ça dépend…).

Pour l’heure, vu qu’il est encore très tôt, Eric Barone ne confirme le jeu que pour PC et ne prend pas le risque d’avancer une date de sortie. Cependant, soyons sûr, il est très probable qu’il finisse par laisser le jeu apparaître sur les autres supports au fil des mois/années qui feront suite à la sortie de la version PC de son jeu. Maintenant, il ne nous reste qu’à nous montrer patient avant de pouvoir mettre à l’essai ConcernedApe’s Haunted Chocolatier.