Starfield – Atterissage compliqué sur la planète PS5

Il y a presque 3 ans, Bethesda dévoilait au monde entier son ambitieux action-RPG spatial nommé Starfield. Imparfait et truffé de bugs en tout genre, Starfield possédait tout de même un petit quelque chose qui en faisait plus qu’un simple Skyrim dans l’espace. Après de nombreuses mises à jour et autres patchs, le space opéra de Bethesda était enfin dignement jouable sur Xbox Series et PC. Bethesda s’est alors décidé de se tourner vers la PS5 pour l’année 2026. Disponible depuis le 7 avril sur la console de Sony, Starfield ne fait pas que des heureux.

Allô la Terre ? Le croiseur prend l’eau !

Depuis son arrivée il y a une petite semaine sur PlayStation 5, Starfield n’a pas vraiment la cote auprès des joueurs. Les promesses d’un voyage entre les galaxies, d’affrontements entre bandes rivales et d’autres découvertes intergalactiques sont devenues une réalité douloureuse sur PS5.

Et pour cause, l’expérience de Bethesda serait tout simplement injouable. Plusieurs joueurs ont avoué subir de nombreux crashs et autres bugs pendant leur partie. Le jeu se ferme aléatoirement pendant une partie et la sauvegarde se retrouve perdue, le gestionnaire de sauvegarde ne fonctionne pas dans certains cas et de nombreux freezes sont à déplorer, avec aucune solution à portée. Supprimer les données et les retélécharger, basculer entre le mode performance et qualité, recommencer une nouvelle partie… Rien ne semble fonctionner, que ce soit sur PS5 classique ou Pro.

Compte tenu de cette grosse déconvenue, beaucoup de joueurs ont effectué une levée de boucliers contre Bethesda et souhaitent être remboursés. Suite à toutes ces plaintes, le principal concerné s’est uniquement targué d’une déclaration qui pourrait presque passer pour du cynisme :

« Merci d’avoir partagé vos aventures sur les Systèmes Établis ce week-end ! Nous avons adoré les lire ! Nous sommes conscients des problèmes de crash signalés sur PS5 et en avons identifié quelques causes. Nous travaillons à les résoudre dans un patch que nous prévoyons de déployer cette semaine. Merci de nous l’avoir signalé, nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. »

Aucune date pour l’arrivée d’un correctif, pas le moindre signe d’excuses ou de geste commercial. Bethesda ne semble avoir appris de ses erreurs, qu’il s’agisse du lancement de Starfield à l’époque ou de celui de Fallout 76 qui est resté dans les annales.

Trop tard pour Starfield et Bethesda ?

En plus des soucis techniques rencontrés, les ventes du RPG de Bethesda sont pour le moins décevantes compte tenu du potentiel de base. D’après les premières estimations, la version PS5 s’est écoulée à 140 000 exemplaires, générant quelques 7,7 millions de dollars de revenus. Un chiffre relativement insatisfaisant pour le géant américain même si l’arrivée sur PlayStation a également motivé certains joueurs à se le procurer sur PC, avec quelques 55 000 ventes supplémentaires.

Insatisfaisant, car Starfield est le premier jeu développé par Bethesda en cinq ans (si on excepte le spin-off mobile TES: Blades) après un certain Fallout 76 qui n’avait pas réellement emballé son monde.

En plus de l’arrivée sur PS5, Starfield aurait dû sortir la tête de l’eau avec la mise à jour Free Lanes permettant de voyager librement entre les planètes et de se balader dans les coursives de son vaisseau pendant le voyage, mais aussi avec l’arrivée du DLC Terran Armada. Contrairement au précédent contenu téléchargeable, Terran Armada possède une trame narrative et une boucle de gameplay plus libre. Mais est-ce suffisant pour reconquérir le cœur des joueurs ?

Même si certains titres autrefois exclusifs aux plateformes de Microsoft ont réussi à correctement se défendre sur le marché après leur passage par la case PlayStation (Indiana Jones, Gears of War…), aujourd’hui et avec l’exemple Starfield c’est la recette Bethesda qui est pointée du doigt. Trop souvent le studio s’est montré au public comme le développeur n’arrivant pas à livrer une copie propre de leur jeu, mais surtout comme incapable de s’améliorer pour corriger des erreurs, les mêmes erreurs.

Problème de délais ? Problèmes en interne ? Problèmes de direction prise lors du développement ? Il est sûr et certain que Bethesda doit se remettre en question, au risque d’encore décevoir et voir les joueurs partir au loin vers d’autres horizons.