Starfield – Bethesda contre-attaque

Il faut sauver le soldat Starfield ! Mal équipé, mal préparé, il est arrivé un peu perdu sous les tirs nourris de la critique et n’a dû son salut qu’à l’esprit de corps des fans traditionnels de Bethesda, ces vétérans des Fallout et de TES qui en ont vu d’autre et se plaisent bizarrement à explorer les mondes ouverts conçus par le studio californien.

La tant attendue extension Shattered Space a enfin eu droit à son trailer lors du Xbox Games Showcase 2024. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Starfield a le droit à son propre DLC « Shivering Isles », tant le nouveau monde mis en avant, Va’ruun’kai, semble déplacé et même déconnecté de toute l’esthétique nasa-punk du jeu de base. Starfield nous avait présenté des planètes colonisées de manière relativement crédibles, abusant certes de stéréotypes convenus, mais restant fidèle à une représentation de la colonisation spatiale très sérieuse et très scientifique. Jusqu’ici.

Le culte Va’ruun, quoique largement présent dans le jeu, n’était alors qu’une faction ennemie parmi les autres, se distinguant seulement par leurs croyances religieuses et leurs motivations. Va’ruun’kai incarne ce monde réellement exotique dont Starfield avait besoin pour rendre l’exploration spatiale vraiment intéressante. Un monde teinté de nuances mauves et violettes, évoquant l’emprise de Slaanesh ou des Covenants d’autres franchises, mais évoquant toujours quelque chose de peu naturel, de dérangeant, voire une humanité différente aux valeurs incompréhensibles.

Manifestement, le fil rouge du DLC lie les Va’ruun à des phénomènes spatiaux étranges et à la manipulation de la vie extra-terrestre, renforçant encore davantage cette dose de mysticisme que l’on injecte dans Starfield pour rendre son monde plus complexe, plus vivant et plus approfondi en faisant confronter deux quêtes de sens que l’on retrouve à chaque instant de l’histoire de l’Humanité : celle du savoir et celle des croyances. La confiance envers l’humain face à la confiance en l’inhumain.

Au-delà de cette nouvelle intrigue et de cette nouvelle planète, le trailer dévoile une mise à jour gratuite qui devrait être déjà en ligne au moment de la publication de cet article. Une mise à jour introduisant de nouveaux environnements à visiter, que l’on interprète comme étant possiblement une nouvelle variété de points d’intérêts générés procéduralement sur les planètes et dans l’espace. De nouveaux assets pour construire des colonies et quelques nouvelles mécaniques de jeu : ainsi, ceux qui souhaitent faire du roleplay de chasseur de prime vont être ravis puisqu’il est désormais possible de traquer les personnes recherchées et les ramener en vie, ou pas. Un bon exemple d’une simple mécanique ajoutée gratuitement qui enrichit considérablement le jeu.

Mais, au fond, la véritable star de ce trailer est bien le Creation Kit dont l’arrivée va permettre aux moddeurs de déchaîner leur imagination. Les jeux Bethesda sont connus pour être de véritables bacs-à-sable en la matière et on ne compte plus les milliers d’excellents mods présents sur Nexus qui vont de la carotte retexturée en 8K à des refontes totales du jeu, à l’image de l’iconique mod Star Wars sur Skyrim. Aussi, ce n’est qu’une question de temps avant d’avoir des mods gigantesques transposant les univers de Star Wars, Halo, Warhammer 40k ou encore Alien dans Starfield.

Pour autant, est-ce suffisant pour remettre la fusée Starfield sur le bon chemin ? Difficile à dire, tant les problèmes du jeu sont enchevêtrés dans son game design et qu’en conséquence les planètes générées de manière procédurale auront toujours ce côté faux et vide, et qu’il sera certainement impossible de piloter son vaisseau de la surface d’une planète à l’espace sans avoir à endurer des temps de chargement brisant l’immersion.

Un vaisseau qui n’est toujours pas davantage qu’un téléporteur glorifié en dépit des améliorations du jeu. L’avenir du titre reste aussi imperceptible que la matière noire sidérale, quand bien même cette dernière a 16 fois les détails.