tt

Shenmue 3, Starfield… Des rééditions en forme de seconde chance

Starfield ressortie PS5 DLC

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Marathon – On avait tort alors ?

Test Pokémon Pokopia – Un vent de douceur souffle sur Kanto

Test Murder at the Birch Tree Theater – Le petit théâtre des horreurs