Shenmue 3, Starfield… Des rééditions en forme de seconde chance

En 2019, Shenmue 3 fut une immense déception. Complètement dépassé techniquement, manquant cruellement de vie, le jeu fut, à sa sortie, tout le contraire de ce que représente l’épisode original : un jalon dans l’histoire du jeu vidéo, pierre angulaire du jeu en open world, créateur d’un genre à part entière, un titre sur lequel se repose la saga Yakuza/ Like a Dragon, par exemple.

Mais justement, c’est aussi ce qui a pesé dans la balance quand il a s’agit de découvrir Shenmue 3 : l’original est si important dans l’histoire du média que les attentes relatives à ce troisième épisode étaient à un niveau qui ne pouvait que générer de la déception.

Quelques années plus tard, en 2023, sort Starfield. Le jeu, qui devait s’imposer comme « flagship » pour les consoles Xbox et le Game Pass, n’aura pas été un échec complet, mais sera loin, très loin, d’être le monument annoncé : gameplay franchement basique, UI indigeste, exploration limitée, mise scène d’un autre âge…

Starfield : les promesses n’engagent que ceux…

Starfield n’est pas non plus un mauvais jeu, et possède certaines qualités, comme une carte impressionnante, des quêtes secondaires fun et inventives ou une conclusion franchement réussie, cependant, ce n’est pas le jeu monumental que Microsoft a promis aux joueurs pendant cinq ans (le jeu ayant été annoncé dès 2018), tout juste un RPG d’action sympa.

Comme Shenmue 3, Starfield a d’abord souffert d’un horizon d’attente beaucoup trop grand pour lui. Comment aurait-on alors reçu ces deux jeux en n’en sachant rien, en les découvrant vierge de toute attente ? N’aurait-on pas reconnu dans Shenmue 3 un jeu un peu fauché, mais doté de certaines ambitions scénaristiques ? N’aurait-on pas mis l’accent sur la richesse (des décors, des histoires à travers les quêtes secondaires…) de Starfield plutôt que sur ses limitations si l’on avait été à l’abri des promesses de Microsoft ?

Aujourd’hui, chacun sait que ces deux titres ont été jugés décevant, et plus personne n’attend les grands jeux promis notamment par le marketing. N’est-ce pas alors le meilleur moyen de les découvrir ? Et justement, les deux titres vont tenter de s’offrir une deuxième vie lors de rééditions.

Shenmue 3 d’abord, initialement sorti sur PlaySation 4 en exclusivité console, et sur l’Epic Games Store pour le PC, arrive sur PS5, Xbox Series et Steam dans une version « Enhanced », accompagné d’une édition collector incluant différents goodies et la traditionnelle statuette moche en résine, mais aussi, beaucoup plus original et intéressant, un documentaire en Blu-ray sur le légendaire Yu Suzuki, auteur de Shenmue et de certains des jeux les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo (Out Run, Space Harier, Virtua Fighter…).

Le jeu est d’ores et déjà en pré-commande mais ne possède pas encore de date de sortie, tout juste une fenêtre indiquant le dernier trimestre 2026.

Starfield, lui, va s’offrir une seconde chance en arrivant sur PlayStation 5, accompagné d’une grosse mise à jour voulant corriger une partie des critiques entendues à la sortie du jeu. Cette mise à jour intitulée Free Lanes propose (enfin !) une exploration libre de l’espace, mais aussi, entre autres choses, une refonte du système de combat ou un mode new game plus. Ce Starfield nouveau débarque sur PS5, mais aussi sur Xbox et PC, le 7 avril prochain.

Avec des spectres tout à fait différents, Shenmue 3 et Starfield ont vécu des destins voisins, victimes des attentes trop grandes générées par leur « marque » respective. Aujourd’hui que leur (mauvaise) réputation est faite, à les lancer, on ne risque plus rien d’autre une bonne surprise. Mais attention, pour paraphraser un grand personnage de la pop culture, même en ne s’attendant à rien, on peut quand même être déçu !