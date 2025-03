Warhammer 40,000: Space Marine 2 – L’effet FOMO et l’arrivée du prochain patch

Le 21 février dernier, un événement communautaire permettant de mettre la main sur une pièce d’armure ultramarine a soulevé quelques questions sur l’avenir de Warhammer 40,000: Space Marine 2. L’événement ayant pris fin le 3 mars demandait aux joueurs de participer à plusieurs parties PvE en utilisant chacune des 6 classes disponibles. Une activité chronophage s’il en est car les opérations devaient être refaites un nombre important de fois et certains des utilisateurs n’avaient tout simplement pas le temps d’aller affronter Tyranides et Thousand Sons pendant plusieurs heures.

Mais voilà, entre plusieurs problèmes dans la progression et le temps alloué à l’obtention du cosmétique, plusieurs joueurs ont commencé à craindre l’arrivée de l’effet FOMO sur Space Marine 2. L’effet FOMO, pour Fear Of Missing Out, est un sentiment de peur artificiel qui se base sur la crainte de rater l’obtention d’un cosmétique qu’il n’est possible d’obtenir que d’une manière précise. Autrement dit, la pièce d’armure concernée ne peut s’obtenir par le biais du season pass ou de vos accomplissements en jeu. Et beaucoup de possesseurs sont tout simplement déçus de ne pas avoir pu obtenir le fameux casque Mark VIII. Cet effet a également un effet sur la psychologie des joueurs, les poussant alors soit à acheter les battle pass et season pass, soit à se connecter régulièrement pour obtenir les précieuses récompenses. Un effet qui peut avoir des effets positifs pour les studios mais nettement moins pour les joueurs avides de contenus.

Cette déception entraîne donc une question : Warhammer 40,000: Space Marine 2 est-il voué à devenir un jeu service ? L’effet FOMO est en effet très souvent accolé à des jeux tels que Destiny 2 ou encore certains Battle Royal comme Apex ou Fortnite. Si vous n’êtes pas connecté lors de l’événement, dites adieu à vos récompenses exclusives.

Suite à cette crainte et aux retours des joueurs mécontents de l’arrivée de ces événements communautaires, Saber Interactive et Focus Entertainment ont réagi :

« Nous avons remarqué que les événements communautaires ont été reçus froidement. Nous voyons que vous craignez que ces événements génèrent du FOMO. Soyez rassurés, nous ne transformerons pas Space Marine 2 en jeu-service complet. »

La déclaration de l’éditeur et du développeur a de quoi souffler le chaud et le froid. En terminant par « jeu-service complet », nous pouvons nous attendre à revoir certains de ces événements limités dans le futur. Mais, pour contrebalancer, nous pouvons également nous dire que, dans le cas de Space Marine 2, il n’agissait « que » d’un casque pour la garde-robe de notre Ultramarine. Pour finir sur cette réaction, Saber promet que les objets concernés seront déblocables ultérieurement. Il ne s’agira donc plus que d’une course pour customiser votre avatar avant les autres et prouver votre dévouement aux légions d’Ultramar.

Sur une note plus positive, Saber en a profité pour communiquer sur la prochaine mise à jour qui ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez. Le patch 7.0 proposera une nouvelle arme pour le mode PvE, un nouveau pack cosmétique pour un chapitre space marine, un pack cosmétique champion, l’arrivée des lobbies privés pour le PvP, une nouvelle opération, un rework sur les armes et enfin un système de prestige de classe pour le mode PvE.

Ce dernier, particulièrement attendu, permettra aux joueurs ayant atteint le niveau 25 d’une classe de débloquer une compétence unique pour leur marine spatial. Au nombre de quatre par classe, les niveaux de prestige permettront également de déverrouiller un cosmétique exclusif à la classe choisie.

En fin d’annonce, les équipes de Saber ont déclaré travailler d’arrache-pied sur le mode horde qui promet d’être bien différents du premier opus :

« Vous êtes impatients d’en savoir plus sur le mode Horde, c’est l’une de nos priorités actuelles », ont déclaré Focus et Saber. Ce que nous pouvons dire, c’est qu’il sera très différent du mode Horde de Space Marine 1, et qu’il y a des surprises que nous avons hâte de vous faire découvrir. Dès que nous aurons des choses intéressantes à vous montrer, nous le ferons ! »

Jusqu’à présent, les différentes mises à jour déployées sur Warhammer 40,000: Space Marine 2 n’ont apporté que du très bon au jeu et les différentes nouveautés implémentées apportent une dimension addictive des plus plaisantes. Reste à espérer que le fameux effet FOMO n’entre pas dans l’équation et que le soft de Saber reste un défouloir jouissif sans vouloir entrer dans la cour des jeux services.