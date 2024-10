Warhammer 40 000: Space Marine 2 – Une suite sous une forme inattendue

Vous n’êtes pas sans savoir que le géant américain Amazon prépare, sous la direction du réalisateur Tim Miller, une série d’anthologie en animation portant le nom de Secret Level. Chaque épisode installera sa narration au sein d’un univers de jeu vidéo en particulier. Passeront à la moulinette : Pac-Man, Sifu, Mega Man… et un certain Warhammer 40.000.

Certes la licence de Games Workshop est avant toute un jeu de plateau mais au fil du temps celle-ci a su se frayer un chemin dans l’univers du jeu vidéo. Avec des softs plus que solides (Dawn Of War, Mechanicus, Chaos Gate…) et le succès insolent de Warhammer 40 000: Space Marine 2, il n’en fallait pas moins à Amazon et aux équipes créatives de la série pour surfer sur la réussite du nouveau bébé de Saber Interactive.

Mais quel est le lien entre Warhammer 40 000: Space Marine 2 et Secret Level ? À l’occasion de la Comic Con de New-York, le site communautaire Warhammer Community a lâché une véritable bombe. L’épisode de Secret Level consacré à Warhammer 40 000 sera en réalité une suite directe de Space Marine 2. De plus, l’acteur Clive Standen (doubleur du charismatique Titus) revient pour prêter de la voix à son alter-ego space marine.

Attention, ici, ça spoile. À la fin du jeu, après avoir vaincu l’un des démons de Tzeentch : Imurah, Titus et ses frères d’armes sont accueillis en héros dans la barge de bataille des Ultramarines. S’étant vu offrir les lauriers de la victoire des mains même du maître de chapitre des Ultramarines Marneus Calgar, Demetrian Titus est directement envoyé sur une autre mission. Le chaos ayant continué de s’étendre avec l’apparition des Thousand Sons, l’Imperium redoute que d’autres forces du Warp, ou d’autres plus anciennes, ne menacent l’ordre établi.

Titus repart donc au combat aux côtés de nouveaux soldats primaris mais également avec l’énigmatique Chapelain qui, tout au long de la campagne, ne cessait de faire des remontrances pour le moins désagréables au héros. La révélation de son identité eu l’impact d’un coup de massue : l’homme sous le masque du Chapelain n’est nul autre que Leandros ! L’Ultramarine ayant trompé la confiance de Titus à la fin du premier volet, condamnant alors son lieutenant à être remis entre les griffes de l’inquisition pour suspicion de rapprochement avec les puissances du chaos. Le second opus se clôturerait donc sur le départ des deux anciens frères d’armes pour un horizon lointain et inconnu.

L’épisode de Secret Level devrait donc hypothétiquement répondre aux questions : qu’adviendra t-il de Titus ? Ou se dirige t-il ? Leandros sera t-il une menace de taille ? Necrons, Word Eaters ou Death Guard comme antagonistes de fond ? Nous aurons toutes les réponse dès le 10 décembre 2024, date de sortie de la première salve d’épisodes en exclusivité sur Amazon Prime Video.