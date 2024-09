Warhammer 40.000: Space Marine 2 – Quel avenir pour le jeu ?

Depuis le 9 septembre, tout bon marine d’ultramar a pu mettre les mains sur Warhammer 40.000: Space Marine 2. Fort d’un succès détonnant, avec quelques 225 690 joueurs connectés sur Steam en simultané le jour de la sortie, et plus de 2 millions de copies vendues toutes plateformes confondues en 24h, le titre de Saber Interactive ne compte pas s’arrêter là.

Les joueurs ayant déjà terminé la campagne ont pu s’essayer au mode Guerre éternelle (PvP) mais également au mode Opération permettant aux ultramarines derrière leur manette de parcourir des moments du scénario se déroulant en parallèle à l’histoire de Titus.

Le grind est de mise, permettant aux joueurs de déverrouiller de nouvelles pièces d’armure, de nouvelles couleurs de chapitre, de nouveaux emblèmes mais aussi de nombreuses spécificités pour les armes et classes jouées. En parallèle de la sortie, Saber avait dévoilé une feuille de route pour les saisons à venir présentant de nouvelles maps, de nouvelles armes, de nouveaux chapitres Astartes à incarner ainsi que le nouveau mode horde.

Cette réussite (clairement méritée) donne des ailes et des idées aux développeurs. Tim Willits, le directeur créatif chez Saber, avait déjà travaillé dans l’industrie avant de se lancer dans l’aventure Warhammer. Avec 24 années de bons et loyaux services chez ID Software (les papas de Wolfenstein, Doom, Quake… que des sommets du jeu vidéo), Willits est revenu sur le succès éclair de Space Marine 2 en dévoilant lors d’une interview pour IGN que le jeu avait fait mieux que son dernier blockbuster en date : Doom Eternal.

Avec un budget moitié moins élevé que les dernières aventures du Doom Slayer, Space Marine II se rentabilise plus vite. Là où Doom s’était écoulé à 3 millions de copies en un mois, les pérégrinations de Titus contre les Tyranides éclate les conteurs avec les fameuses 2 millions de copies en 24h.

Willits déclare que le succès du jeu donne envie aux équipes de Saber de se dépasser pour proposer plus qu’une simple feuille de route des saisons à venir :

« Le réalisateur du jeu, Dmitry Grigorenko, a proposé quelques idées d’histoire qui pourraient faire l’objet d’un DLC ou d’une suite. Nous sommes littéralement en train de reprendre notre souffle. Nous sommes à deux semaines de la sortie du jeu. Il faut juste que la poussière retombe. Mais je peux affirmer en toute confiance que nous ne décevrons pas les fans de Warhammer à l’avenir. C’est un trop grand succès ! Je sais que c’est une chose évidente à dire, mais j’espère que nous continuerons à travailler sur le contenu Space Marine pendant longtemps. »

Qu’est-ce que cela pourrait bien vouloir dire ? La fin ouverte de la campagne annonce une potentielle rencontre avec les ennemis emblématiques des ultramarines : les Nécrons. Et en voyant les parcours des deux premiers jeux cela tiendrait plus d’une vérité qui se dévoilera dans les mois, années à venir que du fantasme. Le premier jeu nous faisait affronter Orks et Space Marines du Chaos, le second les Tyranides et les Thousand Sons, le troisième quant à lui pourrait bien nous mettre face aux fameux Nécrons puis probablement contre la Death Guard ou les World Eaters ?

Quoi qu’il en soit, le choix du format est encore un mystère. Un DLC narratif ou purement et simplement un troisième opus ? Il est encore trop tôt pour le dire. Toutes nos félicitations vont à Space Marine II et aux équipes de Saber et nous espérons que la chasse aux Tyranides et aux servants du Chaos est loin d’être finie ! Aux armes astartes !