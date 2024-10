Cela fait un peu plus d’un mois que les valeureux guerriers d’Ultramar que vous êtes ont pu mettre les mains sur Warhammer 40.000: Space Marine 2. Vous avez déjà terminé la campagne mettant en scène Demetrian Titus face aux hordes de Tyranids et aux légions du chapitre des Thousand Sons ? Vous avez déjà fait le tour de toutes les opérations PvE ? Vous avez maxé toutes les armes et amené toutes les classes du mode guerre éternelle au niveau 25 ?

Pas de panique soldats, Saber vient de dévoiler une vidéo des plus alléchantes pour montrer ce qui vous attend dans les prochains jours dans la saison 2 de Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Tout d’abord, notons l’arrivée d’une nouvelle opération PvE, appelée « Termination », que vous pourrez parcourir avec deux de vos courageux amis. Prenant place sur la planète Kadaku (celle visitée lors de l’introduction), la mission vous occupera environ une heure et vous pourrez y affronter un nouvel ennemi Tyranid : le Bio-Titan Hiérophante. Un gros mot qui, une fois traduit, donne : foncez dessus à l’épée tronçonneuse, faites des parades parfaites et frayez-vous un chemin jusqu’à sa carcasse à coup de Bolter !

Un niveau de difficulté inédit sera également de la partie. Sobrement intitulé : Lethal (ou Mortelle mais moins stylée), cette difficulté rajoutera un soupçon de défi aux plus dévoués. Bien que le mode de difficulté max du jeu de base soit assez retord (même Henry Cavill n’a pas réussi à en venir à bout), Lethal vous promez de belles heures de prise de tête face aux hordes de Tyranids et surtout face aux sorciers scarab occult.

Autre ajout. Une nouvelle arme sera présente dans l’arsenal de votre soldat Astartes : le pistolet Néo-Volite. Une arme de poing qui, d’après le codex Mechanicum, projette un rayon thermique extrêmement efficace contre les cibles organiques. Un gros rayon laser qui ne sera pas de trop pour vous frayer un chemin sur le champ de bataille.

À noter que tous les ajouts précédemment cités seront disponibles pour la modique somme de 0 €. La mise à jour sera entièrement gratuite pour tous les possesseurs de Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Enfin, pour les ultramarines ayant déboursé un menu pécule dans le battle-pass, de nouveaux éléments cosmétiques seront ajoutés. Reprenant les couleurs du chapitre space marine des Dark Angels, vous aurez accès à des couleurs de pièces d’armure vert foncé (un autre vert que celui des Salamanders), de nouveaux emblèmes à apposer sur vos protections mais aussi des nouveaux casques.

Autant dire que Saber n’a pas chômé. Voici une, non plusieurs, raisons de replonger corps et âme dans les ténèbres de la guerre du 41ème millénaire.