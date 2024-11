Warhammer 40.000: Space Marine 2 – Les développeurs règlementent le modding

Voila maintenant presque 3 mois que Warhammer 40.000: Space Marine 2 est sorti. Auréolé d’un très joli succès amplement mérité, le jeu de Saber Interactive ne cesse de s’améliorer par le biais de plusieurs mises à jour. Mais malgré la dévotion des développeurs à leur création, nombreux sont les joueurs étant passés par la case modding pour améliorer certains aspects du jeu. Et cela n’est pas forcément vu d’un bon œil par les développeurs mais pour une raison apparemment évidente.

En effet de nombreux joueurs se sont amusés à modder le jeu soit pour donner plus de cachet à la direction artistique soit pour pallier certains problèmes plutôt handicapants. Les changements dits artistiques concernent les différentes armures des chapitres des space marines indisponibles à l’heure actuelle ou tout simplement un reskin des nombreuses armes à votre disposition. Concernant les changements opérés dans la boucle de gameplay, un groupe de moddeurs a tout récemment résolu un « problème » sur lequel certains joueurs avaient mis le doigt. Lors de la sélection d’une opération vous devez choisir une classe précise pour vous frotter aux Tyranides et aux Thousand Sons. Mais voilà, il vous était impossible de partir au combat avec deux ultramarines ayant la même classe de spécialisation. Grâce à un mod, vous pouviez alors déployer 2 tireurs d’élite ou même 3 bulwarks en même temps sur le champs de bataille.

Toutefois, il se trouve que lors des affrontements PvE, les joueurs dépourvus de mods avaient tout de même la possibilité de voir les changements effectués par l’un de leur camarade détenteur d’un ou plusieurs mods. Et d’après Dmitriy Grigorenko, le directeur de Warhammer 40.000: Space Marine 2, l’installation de mods a eu des effets indésirables sur l’ensemble de l’expérience multijoueur. De nombreux joueurs ont alors subi des instabilités réseau et certains ont également vu leur fichier de sauvegarde être corrompu.

De ce fait la prochaine mise à jour déployée empêchera n’importe quel joueur ayant installé un mod de se connecter aux parties publiques. Les joueurs concernés pourront toujours utiliser ces fameux modificateurs en lobby privé au sein du mode opération (le PvE) et plus tard lorsque les lobbies privés seront disponibles pour le mode Guerre Éternelle (le PvP).

Tout n’est pas sombre pour autant. Dans cette déclaration concernant l’utilisation des mods, Grigorenko indique que Saber donnera aux joueurs l’accès à quelques outils de modding pour simplifier la démarche et éviter aux utilisateurs de devoir pirater l’exécuteur du jeu après chaque mise à jour ou modification. Les joueurs saluent l’initiative de Saber Interactive. Ce dernier, pour le bien et la stabilité du jeu, retire une fonctionnalité appréciée par une large communauté mais tente de trouver des solutions pour les guider et les laisser créer à l’envie. Une bien belle déclaration de soutient et de reconnaissance envers la communauté.