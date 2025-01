Warhammer 40.000: Space Marine 2 – Games Workshop pense à l’avenir de la licence

Warhammer 40.000: Space Marine 2 poursuit sa fulgurante ascension. À l’heure actuelle le jeu de Saber Interactive et de Focus Entertainment s’est vendu à 5 millions d’exemplaires et continue de rassembler entre 4000 et 9000 joueurs quotidiennement en moyenne. Les ultramarines du monde entier poursuivent leurs aventures en PvP et en PvE et attendent fébrilement les différentes mises à jour promises par les développeurs. Saber ne lésinant pas sur les ajouts lors des différentes mises à jour (nouvelles armes, cartes, cosmétiques, opérations), Space Marine 2 à encore, semble-t-il, de belles heures devant lui.

Mais ce succès inespéré pour la franchise pousse les développeurs et ayants droit de la franchise à pousser un peu plus loin leur réflexion sur l’avenir de la licence en jeu vidéo.

Games Workshop, l’entreprise britannique derrière la création de l’univers et des personnages de Warhammer 40.000, a connu une croissance exponentielle lors de l’exercice financier du premier semestre 2024. 33% de hausse des profits, soit quelque 126 millions de livres sterling. Lors du premier semestre 2024, Space Marine 2 n’était pas encore sorti mais son arrivée sur les consoles et PC combinée aux annonces d’une adaptation live réalisée avec Amazon et Henry Cavill ainsi que d’un épisode de la série d’anthologie Secret Level basé sur Warhammer 40.000 ont vite fait de réveiller les passions.

Dans le domaine qui nous intéresse aujourd’hui, Games Workshop se pose une question essentielle : la société doit-elle continuer de capitaliser sur la licence Space Marine en proposant le plus rapidement possible un troisième épisode ? Ou installer une logique narrative en proposant sur la durée des expériences différentes permettant d’entretenir l’engouement ?

La réponse nous est donnée directement par le PDG du géant britannique Kevin Roundtree :

Les jeux établis continuent de contribuer, ainsi que les revenus de royalties gagnés suite au succès de Space Marine 2. Nous sommes conscients que de tels succès pour Warhammer ne sont pas une évidence dans le monde des jeux vidéo. Il est clair que nous sommes à la recherche du prochain succès. Nous restons prudents dans nos prévisions de revenus de royalties.

Games Workshop reste relativement prudent. L’entreprise est consciente de ce qu’elle a entre les mains et compte bien poursuivre sa capitalisation tant que Warhammer reste en haute estime. La licence nous a habitué à de très bons, voire d’excellents jeux tout en prenant leur temps pour leurs développements : Dawn Of War, Mechanicus, Chaos Gate, Boltgun et aujourd’hui avec la suite du très bon Space Marine premier du nom. Games Workshop fait également appel à plusieurs studios différents pour prendre en charge la licence permettant ainsi à des spécialistes de différents genres vidéoludiques d’apposer leur patte sur les différentes créations.

Roundtree reste optimiste quant à l’avenir de Warhammer sur le terrain du jeu vidéo. Suivant l’adage « prudence est mère de sureté », Games Workshop compte bien capitaliser encore longtemps sur le succès de Space Marine 2 tout en proposant de nouvelles options aux joueurs et en assurant une proposition honnête et originale à chacune des futures sorties. Toujours à la recherche du succès, les créateurs de la série restent tout de même honnêtes en mettant en avant le motif financier de leurs prochaines entreprises.

Du TPS, au RPG en passant par le Hack’N Slash et le RTS, la licence Warhammer est un terreau plus que fertile pour les différents artistes souhaitant proposer leur vision du futur de l’humanité.

Sans nul doute, nous reverrons Demetrian Titus dans un troisième opus de Space Marine, mais la suite de Warhammer se jouera avec Mechanicus 2 cette année. Espérons que la licence continuera de nous proposer de belles expériences dans les ténèbres de la guerre du 41eme millénaire !