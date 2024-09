Lancement de la première conférence Warhammer

Les cultistes de Tzeentch le savaient bien en avance, ceux de Slaanesh l’ont désiré de tout leur être, les disciples de Khorne l’ont violemment demandé tandis que les chanceux qui bénéficient des largesses de Nurgle y sont certainement restés paisiblement indifférents : la toute première conférence académique dédiée à Warhammer a eu lieu en Allemagne en cette douce fin de septembre.

Hébergée au sein de l’université d’Heidelberg mais aussi en ligne, cette conférence se veut consacrée à « all things Warhammer« . Parmi les invités notables se trouvent John Blanche, un monument des franchises de Games Workshop puisqu’il a construit, aux côtés d’Adrian Smith, Ian Miller et Bryan Ansell, les fondations des univers Warhammer ainsi que leur esthétique et qui échangera sur la genèse de Grimdark, le management des départements d’art et de miniature au sein de Games Workshop ainsi que les origines esthétiques de Warhammer 40K ; mais aussi l’autrice Victoria Hayward, pour échanger autour de son travail sur les Catachan.

Ces deux jours de conférence ont également été l’occasion pour de nombreux passionnés de proposer leurs articles et sujets de recherche liés aux univers Warhammer.

On trouve ainsi un article du thérapeute Steve Guziec vantant les bienfaits de ce hobby, notamment la peinture de figurines, pour combattre le stress post-traumatique ; le Dr. Brendan T. Conuel, professeur de philosophie, se propose quant à lui de discuter le bienfondé de l’édit impérial de Nikaea tandis que l’on retrouve d’autres temps d’échanges intitulés : « In the Name of the Emperor? Authority and Pluralism in the Grim Darkness of the Far Future » ou encore « Who is the enemy? Genestealer Cults and the Diverging Political Paradigm of Warhammer 40,000 ».

Autant dire que les fans de Warhammer 40K seront comblés et ceux d’Age of Sigmar ou de Fantasy Battles largement moins étant donné l’hégémonie presque totale d’un univers Warhammer sur les autres, mais ce n’est pas une nouveauté.

L’injure faite aux glorieux Skavens, au Rat Cornu, Nagash et autres Rois des Tombes est réelle mais tant pis pour les fieffés impériaux des différents univers et leur allégeance bien mal placée, tout au moins peut-on se réconforter auprès de la figure rassurante d’un Gardien des Secrets dont le modèle est le même dans AoS et 40K.

Quoi qu’il en soit, et même si certains articles proposés ou conférences (par ailleurs, tous les fans étaient invités à faire des propositions) sont sur des thématiques qui peuvent sembler loufoques, le sérieux et la passion des personnes qui se sont impliquées témoignent de la légitimité de tels univers et franchises pour promouvoir des échanges de science politique, philosophie et éthique, invalidant toujours un peu plus l’idée selon laquelle ces loisirs seraient abrutissants ou pénalisant pour se construire un esprit critique.

Les petites conférences qui se sont déroulées pendant cette Conférence Warhammer ont été captées et devraient pouvoir être disponibles en ligne prochainement.