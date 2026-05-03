Test Vampire Crawlers – Bonne pioche pour Vampire Survivors

En 2021 sortait un petit jeu indépendant répondant au nom de Vampire Survivors. Shoot’em up 2D avec des éléments de Rogue-like, Vampire Survivors nous mettait dans la peau d’un chasseur de vampires devant parcourir différents tableaux à la recherche du roi des suceurs de sang. Différentes armes et compétences permettait de faire monter les statistiques du héros, mais la mort était synonyme d’éternel recommencement et, par corolaire, un sentiment d’addiction naissait.

Aujourd’hui, le créateur Poncle revient avec une variante deck-builder de Vampire Survivors. Entre dungeon-crawler et collection de cartes au potentiel destructeur, Vampire Crawlers promet de longues heures de construction de deck et de combat acharné. Mais est-ce plus qu’une simple variante de Survivors ? Son gameplay va-t-il plus loin que sa proposition de départ somme toute assez simple ?

(Test de Vampire Crawlers réalisé sur Nintendo Switch via une copie commerciale du jeu)

Entre Balatro et Vampire Survivors

Dans Vampire Crawlers, exit la vue de dessus et les actions automatiques du personnage, ici vous avancez en vue subjective comme dans un bon vieux dungeon crawler. En avant, en arrière, sur les côtés, vous pouvez explorer comme vous le souhaitez les environnements du jeu et lorsque vous avancez vers une menace le combat se déclenche, et vos armes sont les cartes. Vous commencez avec un deck de cartes pour le moins classique et qui grossira et se perfectionnera au fur et à mesure de votre avancée dans les donjons. Les cartes correspondent à des armes, des power up, des points d’armure et à d’autres avantages.

Les différentes cartes en votre possession ne peuvent être jouées que si vous avez assez de mana dans vos réserves. Beaucoup de cartes ne demandent aucun mana pour être jouées, mais sans en utiliser vous vous priverez des combos, qui permettent aux attaques de s’enchaîner plus vite et d’occasionner des dégâts plus importants. De plus, et uniquement lorsque vous aurez mis la main sur l’objet adéquat, vous pourrez affecter à vos cartes des gemmes conférant des multiplicateurs de dégâts, des retours en main de la dernière carte jouée et même une régénération de bouclier lors de l’utilisation de la carte affectée.

La collection de cartes, de gemmes et leur bonne utilisation au fil de votre avancée dans les donjons sera primordiale, mais Vampire Crawlers est un peu plus complexe que son système de jeu.

Une boucle de gameplay bien plus stratégique qu’il n’y parait

Comme vu précédemment, l’utilisation des cartes dans un ordre précis et la bonne association avec des gemmes particulières est essentielle. Mais ce n’est pas la seule dimension stratégique présente dans le jeu. Certes vous pourrez vous en sortir sur vos premières parties grâce à ces deux éléments, mais vous arriverez bien vite à court d’options. Par pallier ce problème, il sera important de miser vos billes sur les statistiques des différents héros jouables et de leurs couleurs.

Certains héros permettent d’engranger plus de points d’expérience au fur et à mesure des combats et de votre avancée, d’autres seront bien plus efficaces avec des attaques au corps à corps et d’autres seront beaucoup plus robustes face aux adversaires. Chaque héros correspond à une couleur, couleur également présentes sur les cartes. En combinant couleur de carte et celle du héros incarné, certaines statistiques augmentent et, associées aux combos de mana, les effets peuvent très vite être destructeurs.

Après vos premières runs, vous découvrirez bien vite que dans Vampire Crawlers, rien ne sert de courir tête baissée. Vous devrez associer stratégiquement vos héros, vos cartes mais aussi les gemmes trouvées dans les donjons. Vous mettrez également la main sur des cartes de tarot qui peuvent être associées de manière permanente aux héros, pouvant alors lui donner un avantage en plus lors de vos avancées.

Simple définition de l’addiction, ou réelle proposition de jeu ?

Avec sa boucle rogue-like, ses profusions d’éléments à l’écran, sa dimension collectionnite et ses temps de partie relativement courts, Vampire Crawlers a tout de la définition de l’addiction pure et simple. Passé les premières minutes de combat et de découverte, le jeu montre aussi un aspect stratégique insoupçonné. Vampire Survivors était un shoot-em up Rogue-like assez simple dans les faits, Vampire Crawlers est un véritable jeu de stratégie qui gagne en ingéniosité, en possibilité et en difficulté au fur et à mesure des parties disputées.

Poncle arrive à s’emparer à la perfection de la boucle deck-builer Rogue-like et en l’associant à son univers de pixels, de musique 8 bits et d’effets pétaradants, il parvient à créer un jeu bien plus intelligent et exigeant que nous aurions pu le penser. Une prouesse à petit prix mais aux grandes possibilités.

Vampire Crawlers est bien plus qu’un simple spin-off de Vampire Survivors. La formule est entièrement repensée et le jeu ne se contente pas d’être une variante de son grand frère. La boucle de gameplay et les nombreux ajouts ajoutent une dimension stratégique bienvenue. Constamment à la recherche de nouvelles cartes et de nouvelles combinaisons à effectuer, Vampire Crawlers est à sa façon tout aussi addictif que son prédécesseur ou qu’un certain Balatro, et c’est le meilleur compliment qu’on puisse lui faire.