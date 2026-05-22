Fin de partie pour Destiny 2 et menaces de licenciements chez Bungie

L’horizon s’assombrit encore un peu plus pour Bungie. Alors que le studio a récemment subi une dévaluation massive de la part de Sony (estimée à 766 millions de dollars) et que son extraction-shooter Marathon peine à pleinement convaincre, c’est désormais au tour du pilier historique de l’entreprise de tirer sa révérence : l’aventure Destiny 2 touche à sa fin.

Une feuille de route annulée pour une fin abrupte

Initialement, Destiny 2 devait poursuivre son exploitation. Une feuille de route était attendue pour mars, avant d’être repoussée à juin. Finalement, il n’y aura ni feuille de route, ni extension à la rentrée. Bungie a officialisé la chose : une ultime grosse mise à jour de contenu sera déployée le 9 juin 2026, marquant le point d’arrêt définitif du développement actif de la saga.

« Alors que notre attention se tourne vers un nouveau départ pour Bungie, nous allons commencer à travailler sur l’incubation de nos prochains jeux. Dans cette optique, le 9 juin 2026, nous publierons la dernière mise à jour de contenu en service live pour Destiny 2 afin d’entamer ce nouveau chapitre en tant que studio. »

Que les vétérans se rassurent : les serveurs resteront ouverts. Les Gardiens du monde entier pourront continuer de profiter des différents modes de jeu, mais l’évolution de l’histoire et de l’univers s’arrête ici.

L’agonie prolongée d’un titan du jeu service

Après douze années d’existence, la franchise Destiny marque une pause (ou un arrêt définitif) qui, pour beaucoup, aurait dû intervenir plus tôt. L’extension La Forme Finale, qui clôturait l’arc narratif du Voyageur il y a deux ans, sonnait déjà comme une véritable conclusion. Un constat partagé par Bungie dans son communiqué et par la communauté, qui a massivement déserté le titre dans les mois qui ont suivi.

« Bien que notre amour pour Destiny 2 soit resté intact, il est devenu évident qu’après La Forme Finale, le moment est venu pour nos univers partagés, et pour Destiny, de vivre au-delà de Destiny 2. »

Privé de nouveaux projets immédiats (Marathon n’étant pas encore sorti à l’époque), Bungie a tenté de maintenir Destiny 2 sous perfusion à coup d’extensions, allant jusqu’à s’offrir un partenariat inédit avec Star Wars pour le DLC Rebelles. Si l’expérience manette en main restait sympathique, elle n’a pas suffi à endiguer l’hémorragie.

Alors que La Forme Finale avait rassemblé un pic impressionnant de 300 000 joueurs, Rebelles a péniblement atteint les 70 000. Depuis le début de l’année 2026, le jeu stagne autour des 15 000 joueurs simultanés. Un seuil critique, bien trop faible pour générer les revenus nécessaires à la survie d’un tel jeu service.

Des licenciements inévitables face à un avenir en suspens

La mise à l’arrêt de Destiny 2 jette un voile sombre sur la pérennité du studio. Son unique alternative actuelle, Marathon, est loin du succès escompté et plafonne à environ 12 000 joueurs depuis février, soit d’ailleurs autant que Destiny 2. Sans les revenus réguliers de son looter-shooter phare, Bungie se retrouve dans une position financière intenable. Selon le journaliste Jason Schreier de Bloomberg, d’autres licenciements sont d’ores et déjà planifiés. Une issue tragiquement prévisible pour une structure de 700 employés privée de rentrées d’argent suffisantes pour assumer sa masse salariale.

L’inquiétude est d’autant plus vive que la relève n’existe pas. Si des rumeurs laissaient récemment espérer le développement de Destiny 3, Bloomberg a douché les espoirs des fans : le projet n’est absolument pas en chantier, Sony n’ayant donné aucun feu vert. Bungie se retrouve donc contraint de tout miser sur le sauvetage de Marathon, dont les correctifs s’enchaînent sans parvenir à attirer un public suffisant.

Après avoir brillé dans la Lumière pendant plus d’une décennie, Bungie semble aujourd’hui s’enfoncer inexorablement dans les Ténèbres.