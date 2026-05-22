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Fin de partie pour Destiny 2 et menaces de licenciements chez Bungie

Bungie a annoncé la fin de l'ajout de contenu pour Destiny 2

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

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