Destiny 2 – Bungie face à une fuite des joueurs sans précédent

Bungie, créateur de la franchise Halo, s’est construit une solide réputation de spécialiste du jeu service. Avec Destiny 2 et ses diverses extensions, notamment, le studio a montré qu’il savait, peut-être mieux qu’aucun autre, garder « vivant » un jeu en constante évolution, attirant même de nouveaux joueurs grâce à ses DLC.

C’est cette compétence en particulier qui a convaincu Sony de faire l’acquisition du studio à un moment où la stratégie pour PlayStation était de tout miser sur le jeu service. Mais justement, plus ou moins depuis l’intégration au PlayStation Studios annoncée en janvier 2022, la magie Bungie semble ne plus opérer.

L’extension Lightfall n’a pas rencontré le succès escompté, et a provoqué une première vague de licenciements. Un an et demi plus tard, une seconde vague de licenciements, plus massive encore, est annoncée et dans le même temps, toute une partie des effectifs du studio et mutée vers d’autres structures PlayStation Studios.

Et les mauvais résultats continuent de s’accumuler. Poussé par des retours négatifs des joueurs, le studio vient ainsi d’annoncer le retrait du jeu de la dernière monnaie in-game en date, baptisée Unstable Cores, liée à la dernière extension pour Destiny 2, Edge of Fate. Écouter les joueurs et tenter, au mieux, de répondre à leurs attentes est devenu crucial pour Destiny 2, qui a atteint le nombre de joueurs le plus bas de son histoire avec Edge of Fate (11 600 à l’heure où nous rédigeons ces lignes, avec un pic à 23 000 sur les dernières 24h, soit moins de 10% de son record à plus de 316 000 joueurs).

La faute à Sony ?

Bungie semble avoir perdu cette compétence qui faisait l’identité du studio : la capacité de garder ses joueurs et de renouveler en permanence leur intérêt pour le jeu. Et ces difficultés sont apparues peu de temps après l’acquisition du studio par Sony. Coïncidence ou conséquences ? Dans tous les cas, on imagine aisément que répondre à une première difficulté qu’a pu rencontrer le jeu par la réduction de ses effectifs provoque irrémédiablement un cercle vicieux : moins de talents pour faire avancer le jeu entraîne d’autres soucis, qui provoquent une nouvelle fuite de joueurs, menant à la décision de licencier de nouveau, réduisant encore la somme de talents disponibles…

Faut-il pour autant rendre la maison mère responsable de ces tourments ? On peut rappeler que Destiny 2 a aujourd’hui plus de 8 ans, et que c’est déjà une belle performance que d’avoir atteint cet âge. Mais on peut aussi se demander quel studio tire un bilan vraiment positif de son rachat par un géant de l’industrie ? Surement pas Arkane Austin, ni Tango Gameworks, ni Volition Games, ni The Initiative, ni…

Marathon, attendu pour le premier semestre 2026, sera vraiment le titre de la dernière chance pour Bungie, qui ne doit absolument pas rater son lancement, au risque de lui-même disparaître…