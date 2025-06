Marathon reporté sine die, Bungie en pleine crise de confiance

La nouvelle est tombée hier soir : Bungie a annoncé que son prochain jeu, Marathon, initialement prévu pour le 23 septembre 2025, était reporté à une date encore indéterminée. La raison officielle invoquée est de « prendre le temps de peaufiner le jeu », mais cette décision s’inscrit dans un contexte particulièrement agité pour le studio.

Cette annonce est loin d’être une surprise et apparaît comme la conclusion logique d’une série de péripéties inquiétantes. Il y a quelques semaines, le moral au sein de Bungie était déjà rapporté comme étant en chute libre, sur fond d’accusations de plagiat et de tensions internes.

Comme si cela ne suffisait pas, la semaine dernière, Marathon changeait de tête pensante. Julia Nardin, ancienne directrice narrative, a été promue directrice créative en remplacement de Steve Cotton, qui reste cependant dans l’encadrement sans que son nouveau rôle soit précisé. Ce remaniement majeur s’était accompagné de l’annulation de toutes les campagnes marketing prévues pour le jeu.

Un Marathon qui change d’itinéraire

Ce report indéterminé s’accompagne évidemment d’une refonte en profondeur du jeu, laissant à Julia Nardin une feuille de route pour le moins chargée : Restaurer la confiance autour de l’identité du jeu, repositionner le FPS pour lui faire une place dans un marché surchargé, tout ça en faisant en sorte de remonter le moral d’une équipe qui est au plus bas.

Afin de réussir ce tour de magie, Bungie a annoncé que les prochains axes de développement concerneront plusieurs points : le renforcement du mode survie, une meilleure mise en avant de l’histoire et du lore de Marathon, et un focus majeur sur la partie sociale, avec l’ajout d’un chat de proximité et une expérience de jeu repensée pour les joueurs solo et duo.

L’un des retours les plus négatifs de l’alpha concernait justement l’expérience solo et duo, jugée peu engageante sur la durée, un problème majeur pour un jeu service. Bungie semble donc avoir pris en compte ces critiques, avec l’ambition que chaque joueur puisse s’investir dans l’univers de Marathon pour le long terme, et non pour un simple sprint.

Sony, directeur de course

Malgré les déclarations rassurantes d’Hermen Hulst, PDG de Sony Business Group, affirmant que Sony avait « appris de ses erreurs » et que Marathon serait soutenu jusqu’au bout pour ne pas finir comme Concord, ces difficultés et ce report ne sont pas de nature à apaiser les craintes, ou mêmes les développeurs, qui doivent également craindre pour leurs contrats.

Après l’échec de Concord, le studio en charge du jeu avait fermé ses portes rapidement, et il ne fait aucun doute que cela doit trotter dans les têtes chez Bungie en ce moment, et ce n’est pas la méthode Coué qui va les rassurer. Cependant, Hulst a également déclaré :

« Lors du lancement, nous voulons offrir au jeu les meilleures chances de réussite. Ce cycle de test, itération, re-test, est un élément clé pour la réussite d’un jeu en live service, aussi bien avant qu’après la sortie. »

Au vu des retours de l’alpha, des polémiques et de la dynamique actuelle, un lancement en septembre aurait probablement signifié foncer droit dans le mur. Sony a donc pris la décision logique de laisser du temps à Bungie pour revoir sa copie, permettant ainsi au cycle de tests et d’itérations de reprendre son cours. Espérons que ce report sera salutaire pour que Marathon puisse enfin franchir la ligne d’arrivée en bonne et due forme.