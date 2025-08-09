tt

Les jeux services sur PlayStation, une réussite financière ?

PlayStation Jeux service echec ou succès Concord

n1co_m

30 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Ninja Gaiden: Ragebound – Retour incisif de l’esprit d’arcade

Test Love in Tiny Spaces – Tiny but très réussi

Test Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV – Vrai plus ou fausse extension ?