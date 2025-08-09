Les jeux services sur PlayStation, une réussite financière ?

Le marasme Marathon, l’accident industriel Concord, les annulations de jeux multi dans les univers de The Last of Us ou de God of War… La stratégie du « à fond dans le jeu service » initiée par Sony il y a quelques années semble avoir la couleur de l’échec. Mais semble seulement, car financièrement, les résultats pourraient avoir une autre teinte.

Lin Tao, Directrice Financière de Sony, a ainsi annoncé lors d’une présentation des résultats de l’entreprise dédiée aux actionnaires et aux médias que les jeux service représentaient plus de 40% des revenus issus des jeux first party au premier trimestre 2025.

Des résultats essentiellement dus à Helldivers II (qui devrait continuer de rapporter gros à PlayStation en arrivant sur Xbox), MLB The Show, et Destiny 2. L’entreprise a néanmoins reconnu tout ne se passait pas exactement comme prévu, en citant l’annulation de Concord ou la sortie repoussée de Marathon, mais s’est déclarée prête à « apprendre de ses erreurs », et plutôt satisfaite des changements observés sur les cinq dernières années.

Les problèmes stratégiques de PlayStation ne seraient donc qu’un point de vue de joueurs, et seraient regardés d’une tout autre manière côté financier ? À moins que ce ne soit simplement une façon biaisée de présenter les choses, notamment pour rassurer les investisseurs…

Quand la direction de Sony annonce que les jeux services représentent 40% des revenus de PlayStation sur une période donnée, c’est aussi parce que de jeux first party, il n’y en a pas des tonnes. Et cette façon de présenter les résultats n’incluent pas les pertes imputables aux multiples annulations. Quand cette même direction annonce que les revenus des jeux services devraient avoir grimpé de 50% par rapport à la même période du cycle de vie de la PS4 (soit le 31 mars 2019), ce n’est pas une façon très honnête de présenter les choses, puisque le catalogue PS4 était encore très orienté jeux solos. On pourrait même se dire que finalement, +50%, vus les efforts déployés, c’est assez maigre, d’autant que c’est +50% de pas grand-chose.

Et surtout, ces chiffres n’indiquent pas le mal qui est fait à l’image de PlayStation. À l’heure actuelle et alors que la PS5 est sortie depuis bientôt 5 ans, on a encore des difficultés à nommer ne serait-ce que 3 titres first party vraiment imparables. La chance qu’a PlayStation dans cette affaire, c’est qu’Xbox est aussi en pleine crise stratégique, et même, lui permet de boucher les trous dans le catalogue en lui fournissant miraculeusement ses propres jeux (Forza Horizon 5, Indiana Jones…).

On souhaite évidemment que Marathon soit un super jeu, sorti en retard parce que peaufiné, qui viendrait donner raison à Sony et fermer le clapet des rageux, le nôtre en premier. Cependant, la reprise en main de Bungie par Sony nous laisse croire que ce n’est pas le chemin emprunté par le titre.

Reste aussi le projet Wolverine par Insomniac (annoncé dès 2021, et néanmoins n’ayant pas encore montré la moindre image de gameplay), ou Intergalactic, par Naughty Dog, qui viendront remettre PlayStation sur les rails des grands jeux d’aventure solos dont il a (avait ?) le secret. En espérant qu’ils sortent avant l’arrivée de la PlayStation 6…