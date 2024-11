Wolverine – Du changement pour le Marvel d’Insomniac

Il y a du changement du côté du titre Wolverine développé pour la machine de Sony. En effet, Brian Horton qui jusqu’alors occupait le poste de directeur créatif vient de quitter son poste. Et, comme le rapporte le magazine d’information GameFile, il l’a abandonné au profit d’un jeu issu de la concurrence, celui qui a été annoncé il y a quelques années maintenant : le reboot exclusif à la Xbox de Perfect Dark, dont la date de parution est, à ce jour, toujours manquante.

Un « transfuge » qui a directement été confirmé par Xbox en la personne d’un représentant, appuyant ainsi la nécessité de profiter de la « riche expérience » d’un professionnel de la stature de Horton. L’homme, pour rappel, avait notamment œuvré sur Marvel’s Spider Man : Miles Morales ainsi que sur le deuxième opus sorti en octobre 2023.

Une connaissance du terrain des grosses productions donc qui ne sera visiblement pas de trop pour un titre qui a plus clairement annoncé ses ambitions en juin 2024 par le biais d’un tout premier trailer de gameplay. Un trailer prometteur, arrivant quelque quatre années après sa révélation, qui aura su se faire attendre.

Et, en ce qui concerne Wolverine, qu’en est-il exactement ? Marcus Smith reprendra ainsi le rôle auparavant dévolu à Horton. Cependant, il est constater qu’il ne s’agit pas du seul changement notable. Le réalisation du titre, par exemple, a changé de mains, échouant de cette manière entre les mains de Mike Daly. Camerson Christain, le précédent réalisateur, est quant à lui dirigé vers un autre poste. Lequel ? Aucun détail sur la chose n’a été partagé.

Des changements, récréant au passage le duo de Ratchet & Clank : Rift Apart (Smith/Daly), qui pourraient apporter quelques questions en surface vis-à-vis du développement : est-il actuellement perturbé par certains problèmes ? D’après les sources, toutes ces modifications auraient été motivées par un ensemble de « décisions créatives » et donc, il y a tout lieu de le penser, d’une nouvelle orientation artistique. Mais, est-ce pour autant crédible pour un titre dont l’arrivée est, pour certain, attendu pour 2025 ?

On demeure dans le doute quant à ce Wolverine. Et, l’absence d’images à son endroit, peut constituer un certain début d’inquiétude. Car oui, depuis son annonce, nous en savons (quasiment) rien de ce nouveau titre Marvel. D’autant qu’il est à supposer que certaines circonstances sont venues peser sur le développement. On se souviendra du hack survenu l’année dernière, qui, semble-t-il avait débouché sur la fuite d’informations sur le jeu.