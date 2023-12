Insomniac Games – Wolverine dévoilé à cause d’un hack ?

Le tout dématérialisé se rapproche encore un peu plus chaque jour (et pas que dans le monde du jeu vidéo). Avec lui, il va rapidement falloir trouver de nouveaux moyens de se défendre. Car si les technologies évoluent, il en est de même pour les professionnels de l’arnaque et du piratage en ligne, les hackers. Cette semaine, c’est le studio Insomniac Games qui aurait été victime d’une cyber-attaque de grande ampleur.

Des données utilisateurs, des éléments du très attendu jeu Wolverine et des documents internes au studio feraient partie du butin récupéré par les pirates à l’origine de l’attaque, qui seraient prêts à les revendre en ligne. Si nous faisons le choix du conditionnel depuis le début car nous en sommes encore au stade des rumeurs, Sony, propriétaire du studio a quand même confirmé la nouvelle à demi-mot dans un communiqué.

» Nous sommes au courant des rumeurs et nous étudions actuellement la situation. Aucun élément ne laisse à penser qu’une autre branche de Sony ait pu être impactée. » Sony Interactive sur son site officiel

Déjà victime d’une attaque d’importance toujours sous enquête au mois de septembre, l’entreprise nipponne se serait bien passée de cette nouvelle affaire. C’est une petite catastrophe pour le studio Insomniac Games, qui flirtait sur la vague du succès dont de Spider-Man 2, et dont le contenu de Wolverine était plutôt bien gardé jusqu’à présent.

Surtout, on ne compte plus les histoires de leaks, de piratages, de triches en ligne dans le jeu vidéo depuis quelques mois. Toutes ces histoires sont le symbole d’un triste constat: les tricheurs ont souvent une longueur d’avance sur leurs poursuivants. Et cela est valable dans de nombreux domaines. Prenez l’exemple de la lutte anti-dopage dans le sport, qui se retrouve souvent avec plusieurs mois voire années de retard sur les techniques utilisées par les tricheurs.

Lorsqu’on parle de triche dans une partie loisir en multijoueurs, ce n’est pas (très) grave. Mais lorsque les données des utilisateurs ou le travail de centaines de personnes se retrouvent dans la nature, c’est une autre paire de manches. Malgré toutes les clauses de confidentialité dans les studios, les services d’informaticiens développés, il faut se rendre à l’évidence, la cyber-criminalité est en plein développement et de plus en plus puissante.

Elle est devenue rentable et peu risquée pour des as du hacking protégés, bien installés chez eux, souvent à l’autre bout du monde. Au contraire, dans les studios, mais aussi les banques, hôpitaux, et mairies, plus assez protégés, et devenus cibles récurrentes d’attaques, on doit trembler. Car dans cette société en mutation, il faut malheureusement s’attendre à un développement du phénomène. Aux entreprises de faire le nécessaire pour protéger leurs produits et surtout les consommateurs pour ne pas connaître la même mésaventure qu’Insomniac Games.