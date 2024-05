Alien: Rogue Incursion – En VR tout le monde vous entendra crier

Le saviez-vous ? Il était possible via un mod sur PC de profiter du fameux Alien Isolation de Creative Assembly en réalité virtuelle. Pour nous y être essayé longuement, sachez que cela rend le jeu un cran bien plus stressant et traumatique. De là est né d’ailleurs un fantasme qui va donc devenir réalité puisque 20th Century Games et le studio Survios a annoncé plus tôt cette semaine Alien: Rogue Incursion, un jeu qui exploitera donc pleinement la VR pour nous garantir toujours plus de sueurs aussi froides que l’espace.

Mais que savons-nous réellement sur ce Alien: Rogue Incursion ? Et bien pas grand-chose en fait. On sait que Survios est un studio vétéran dans la réalisation de jeux en réalité virtuelle, il a notamment développé Creed: Rise to Glory ou encore The Walking Dead: Onslaught. La promesse faite ici est de nous offrir un titre fait par et pour les fans de la licence et qu’il s’agira d’un jeu solo d’action horrifique. Le très court teaser ne dévoile rien de bien probant, si ce n’est qu’il introduit le fameux bip du système de détection des Marines Coloniaux, de là à penser que l’on utilisera un tel engin en jeu, il n’y a qu’un pas.

Cependant, nous pouvons citer les propos de TQ Jefferson, Directeur Produit chez Survios, qui affiche les prétentions du studio avec Alien: Rogue Incursion :

Notre équipe est grandement fan d’Alien et travaille depuis longtemps sur Alien: Rogue Incursion, perfectionnant ainsi sa capacité à associer les expériences VR les plus avancées, les plus immersives et les plus captivantes aux meilleures franchises. Cette histoire entièrement originale reprend tous les éléments préférés de 45 ans d’Alien, de l’action cinétique à l’exploration palpitante, en passant par nos terrifiants Xénomorphes pleins de ressources qui vous donneront la chair de poule. Nous avons hâte que les fans mettent la main sur ce jeu pour les fêtes de fin d’année.

Voilà des propos qui ne peuvent que donner envie, surtout qu’il a aussi été communiqué que le jeu tourne sous Unreal Engine, ce qui devrait garantir une belle tenue graphique au titre. Enfin, il est prévu pour cette fin d’année, probablement aux alentours du mois de décembre, sur PlayStation VR2, PC (via Steam VR) et sur Quest 3, dont il devrait être l’un des portes étendards, sachant qu’il ne sera malheureusement pas compatible avec les Quest 2 et Pro.