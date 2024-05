Funko Fusion – Les Funko Pop prennent les armes en vidéo

Au cas où vous ne la sauriez pas, un jeu vidéo mettant en scène les célèbres petites poupées de la marque Funko Pop est bien en préparation et sortira très prochainement. Développé par le studio 10:10 Games (dont c’est le premier jeu), Funko Fusion, de son nom, est une sorte de jeu d’action nous permettant de diriger l’une de nos Pop préférées dans des univers licenciés très célèbres.

Voilà un concept que l’on ne voyait pas venir, mais qui reste logique commercialement tant les Funko Pop sont encore aujourd’hui des produits prisés, notamment par des collectionneurs spécialisés qui en font des décorations d’intérieures parfois assez hallucinantes. Aussi, le premier trailer visible ci-dessus nous a vraiment étonnés dans le bon sens du terme, car nous ne nous attendions vraiment pas à ça.

Contrairement aussi à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas là d’un jeu service, même si la coopération est au rendez-vous, mais bien d’un titre scénarisé qui proposera une histoire originale mettant en scène différentes figures fortes d’univers variés et qui ont tous eu le droit à leur propre Funko Pop. On parle là de ceux de Scott Pilgrim, Jurassic World, Retour vers le Futur, Les Maîtres de l’Univers et même Hot Fuzz ou Shaun of the Dead. Et si tout ceci pourrait faire penser au très moyen South Park: Snow Days sorti récemment, on espère qu’il sera plus engageant et meilleur.

Une chose est sûre, les aficionados de la pop culture des trente dernières années devront y trouver de quoi faire et voir, d’autant plus que Funko Fusion semble mettre en avant un humour noir qui n’est pas pour nous déplaire et nouas totalement surpris, tant l’on pensait qu’un titre du genre s’adresserait avant tout aux plus jeunes. Le trailer met d’ailleurs en scène quelques morts de poupées assez sanglantes, ainsi que certains personnages plutôt terrifiants tels que Chucky ou encore Freddy et même le chien mutant de The Thing ou encore le requin des Dents de la Mer.

Funko Fusion est prévu pour sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch et consoles ancienne génération le 13 septembre prochain.