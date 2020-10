Funko Pop- Une troisième collaboration avec les licences PlayStation

Après deux premières collaboration en juillet et en août dernier, la marque de figurines Funko et Sony annoncent la sortie de nouvelles figurines Pop appartenant à des licences PlayStation depuis le compte Twitter officiel Funko.

Parallèlement aux différentes annonces concernant la PS5, Sony et Funko sortent une nouvelles collection de figurines Pop. Celle-ci sera composé de cinq nouvelles figurines à l’image des plus grandes licences de la PS4. On pourra ainsi y retrouver la figurine de l’Homme au Masque d’Or, Higgs Monaghan de Death Stranding.

Une occasion pour les fans du jeu et les collectionneurs de se procurer cette nouvelle pièce après la sortie du jeu sur PC cet été et la figurine de Sam Porter Bridges dans la secondes collaboration des deux firmes. Dans celle-ci, nous avons pu aussi découvrir la figurine de Kratos du dernier God of War et c’est avec joie que nous découvrons aujourd’hui les figurines de Brok et Sindri.

La dernière licence mise à l’honneur n’est ni plus ni moins qu’Horizon: Zero Dawn avec l’ajout de deux nouvelles pièces de collection. Pour commencer, nous découvrons Aloy dans l’armure Partisane de l’Ombre. Ensuite, une figurine super-sized du Dents de Scie, une machine que l’on rencontre assez tôt au cours de l’aventure.

PlayStation sait comment promouvoir ses licences et continue de les promouvoir plusieurs mois après leur sortie initiale. Les licences God of War et Horizon arriveront sur next-gen avec des suites déjà annoncées sur PS5. Et après leurs sorties exclusives sur console, le géant japonais continue de générer de la hype autour en mettant à disposition de nouvelles figurines aux véritables collectionneurs. On dit “véritables” car le prix pour se les procurer pourrait en effrayer plus d’un.

De plus, PlayStation n’est pas le seule à utiliser les figurines Pop comme promotion puisque le studio CD Projekt Red a lui aussi eu droit à sa collaboration pour sortir six différentes Pop du très attendu Cyberpunk 2077. Ces dernières sont déjà disponibles, bien avant la sortie du jeu afin d’agrandir l’attente déjà démesurée des joueurs.

Cette troisième collaboration entre PlayStation et Funko est déjà disponible à la précommande aux États-Unis depuis le site GameStop et semble être une exclusivité du site. Les figurines Pop mentionnées devraient être disponibles prochainement sur des sites tels que Amazon ou Ebay, sites sur lesquels nous pouvons déjà trouver les figurines des précédentes collaboration (à des prix assez élevés malheureusement).