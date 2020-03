Les figurines Final Fantasy VII rétro bientôt disponibles

Nous vous en avions parlé à l’automne dernier, une ligne de figurines basée sur le Final Fantasy VII originel, celui de 1997, devait être produite en série très limitée. Il s’agit de figurines représentant les personnages principaux du jeu en version low poly, tels qu’ils apparaissaient sur PlayStation, la première du nom. Malheureusement, à l’époque de leur révélation au Tokyo Game Show 2019, les figurines étaient censées être destinées à devenir des lots pour un jeu concours, et il semblait qu’il allait être très compliqué pour nous de réussir à les obtenir sans vendre un ou deux organe(s) afin de satisfaire aux tarifs des revendeurs sur les plateformes de ventes aux enchères.

Et c’est ici qu’intervient la bonne nouvelle du jour pour tous les fans de plastique : ces figurines FFVII rétro seront bien disponibles à la vente hors du Japon. Pour l’instant, seul le continent américain est concerné, mais on ne voit pas bien ce qui empêcherait une distribution en Europe. Par contre, le mode de distribution des jouets est un peu exotique, puisque les figurines sont vendues en lot de 8 blindbox. C’est-à-dire qu’on ne peut commander les personnages que par lot de 8 boites individuelles, sans savoir ce qu’on trouvera dans chacune des boites.

Si le lot commandé comptera bien huit personnages, on n’est absolument pas sûr qu’il contiendra huit personnages différents… D’autant plus qu’aux sept personnages “normaux” (Cloud, Barrett, Tifa, Aerith, Reno, Sephiroth, et Red XIII) s’ajoute un huitième “rare” qui sera bien plus difficile à obtenir.

Chaque figurine mesure environ 6 cm de haut (Barett est un peu plus grand, et bien entendu Red XIII un peu moins haut), et le lot de huit blindbox est vendu 64$ (58,50€). Les précommandes sont déjà ouvertes pour les pays situés en Amérique, pour une livraison prévue autour d’août 2020. Bien entendu, comptez sur nous pour vous avertir d’une future disponibilité sur le site français de Square Enix !