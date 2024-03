South Park: Snow Day! arrive et il est temps d’en parler

Nous devons bien l’admettre, nous ne sommes pas très nombreux au sein de la rédaction à attendre South Park: Snow Day!. Pourtant, nous sommes aussi quasiment tous fans du show télévisé et avons grandement apprécié les deux RPG se déroulant dans l’univers créé par Matt Stone et Trey Parker. Mais il est clair que le parti pris du jeu ne nous emballe pas trop, malgré un humour qui semble toujours bien présent.

Un petit tour d’horizon sur ce que va nous offrir le titre s’impose donc, aussi pour savoir si notre désintérêt est mal placé et surtout dû à l’embouteillage de grosses sorties de ce début d’année 2024.

South Park: Snow Day! est donc un jeu multijoueur coopératif développé par South Park Digital Studio et édité par THQ Nordiq qui a récupéré les droits d’exploitation de la licence après les deux très bons titres d’Ubisoft : South Park : Le Bâton de la Vérité et South Park : L’Annale du Destin. Changement de registre aussi avec une expérience de jeu se basant plus sur de l’action, tout en passant (enfin ?) le cap de la 3D pour le meilleur et pour le pire.

Kézako exactement ?

Alors South Park: Snow Day! n’est pas exactement ce que l’on attendait tous après l’Annale du Destin. Si on espérait tous un retour en fanfare du genre RPG pour les prochaines aventures de Stan, Kyle, Cartman et Kenny, on est probablement tous tombés des nues quand nous avons découvert ce qui nous sera proposé dans ce nouveau jeu, d’autant plus que les équipes derrière sont les mêmes qu’auparavant, seul l’éditeur a changé.

Niveau histoire tout d’abord, sachez que le jeu se déroule sur une journée durant laquelle un grand blizzard s’est abattu sur South Park et cela a pour conséquence l’annulation pure et simple d’un jour de classe, d’où le sous-titre « Snow Day! » signifiant jour de neige. On incarne toujours le « new guy » qui doit alors sauver South Park où tout le monde semble perdre la boule.

Jouable jusque 3 en coopération, il s’agit donc là d’un jeu d’action à la troisième personne avec tout ce que cela comporte de classes de personnage, d’armes et attaques en tout genre. Forcément, on ne peut encore juger de la profondeur de jeu, ni même de ce qu’il offrira réellement, surtout que le cosmétique semble être une composante importante de la personnalisation de son personnage et on espère qu’il sera possible de tout avoir sans débourser un centime. Un doux rêve ?

Pourquoi on y croit ?

Malgré toutes les réticences que l’on au départ en pensant a un jeu d’action en coopération se déroulant dans l’univers de South Park, on y croit tout de même. Déjà d’une parce que l’esprit du mythique show télévisé semble totalement respecté, comme il est de coutume avec South Park Digital Studio, mais aussi parce qu’au vu des quelques vidéos promotionnelles cela n’a pas l’air si mal que ça.

Certes, les graphismes en 3D sont de prime abord assez repoussants, surtout lorsque l’on a connu la maestria des deux derniers jeux, mais force est de constater que ce nouveau look sied assez bien à South Park, et que c’est finalement loin d’être moche. On retrouve même la pâte cartoonesque de la série et si techniquement on ne s’attend pas à un foudre de guerre, la direction artistique pourrait, elle, être à la hauteur.

Lors de l’annonce de South Park: Snow Day!, nous avions aussi peur de nous retrouver face à un simple jeu d’action multijoueur avec une pauvre histoire bête et méchante en toile de fond, et force est de constater que cela ne sera probablement pas le cas. Le studio et l’éditeur mettent assez souvent en avant le fait que c’est à la fois un jeu solo qui peut se parcourir avec des bots, ou en coopération avec d’autres joueurs, et que le tout sera enrobé dans un vrai scénario faisant intervenir les personnages cultes de l’animé, au travers de cut-scènes racontant l’histoire.

D’ailleurs, le casting français original sera bien là cette fois-ci pour doubler chaque personnage, et on ne peut qu’être heureux de cela, tant cela nous avait manqué lors des deux derniers jeux. Le premier n’ayant pas de VF doublée, et le second nous ayant offert des voix proches, mais à des années-lumière de celles que nous connaissons tous.

Ensuite, côté gameplay, toutes les informations communiquées vont dans le sens d’un jeu qui a tout de même été travaillé. Si l’on doit bien partir en mission avec sa petite troupe contre d’autres enfants de la ville divisés en factions, on pourra aussi augmenter les capacités de son héros, lui acheter du nouveau stuff et le customiser. Un minimum vital pour ce genre de jeu, et on espère que d’ici la sortie, le 27 mars, de nouvelles choses viendront se rajouter à tout cela.

Par ailleurs, le jeu est fait, comme ses prédécesseurs, avant tout pour les fans. Ceci n’excuse pas le manque de communication autour du titre, mais peut l’expliquer en partie, et le silence autour de ce dernier n’est pas forcément, comme beaucoup l’affirment, un manque de confiance de la part de THQ Nordiq envers celui-ci. L’éditeur n’est pas connu pour faire des campagnes marketing monstres (regarder Alone in the Dark ou encore Outcast 2), et n’a certainement pas le même budget qu’un Ubisoft pour cela.

Alors oui on y croit, tout en émettant quelques réserves sur le fond de jeu et sur la qualité de l’expérience sur le long terme. Ce qui tue ce genre de titre est avant tout la répétitivité et donc la redondance de ce qui nous est demandé de faire. On espère alors par exemple une vraie variété dans les différents affrontements, dans les situations de jeu et une montée en puissance graduelle du personnage qui se fait bien sentir. En gros, il faut à tout prix éviter les écueils d’un jeu comme The Suicide Squad: Kill The Justice League.

N’étant pas un jeu service, South Park: Snow Day! a toutes les chances de s’en sortir et c’est tout le mal qu’on lui souhaite. Cependant, vu l’embouteillage de sorties en ce début d’année, nous avons peine à croire qu’il réussira à se frayer un chemin vers le succès, peut-être aurait-il fallu pour son propre bien repousser sa sortie sur une case calendaire bien moins chargée.

Enfin, et cela devrait satisfaire les amoureux de Cartman, un joli petit collector le mettant à l’honneur est disponible à la précommande. Une édition qui vous demandera tout de même de débourser 220€ pour être acquise, ce qui est, avouons-le, un brin excessif.