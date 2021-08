Un nouveau jeu South Park bientôt ! Bande d’enf*$%¤# !

La licence culte de Trey Parker et Matt Stone se porte toujours très bien, merci pour elle. Malgré 24 saisons à son compteur, South Park, à l’image de son quatuor d’enfer Stan, Kyle, Cartman et l’immortel Kenny, n’a toujours pas pris une ride. À croire que l’impertinence, la (l’in?)conscience politique, la vulgarité et la scatophilie sont les secrets de la fontaine de jouvence.

Une jeunesse et une excellente santé qui vont continuer à se maintenir au mieux pendant encore quelques années, puisque le très sérieux magazine Bloomberg a annoncé que les créateurs de South Park avaient signé un colossal accord de 900 millions de dollars avec Paramount et ViacomCBS pour abreuver les fans de tonnes de contenus. Citons entre autres, de nouveaux films, six saisons supplémentaires de la série et ce qui mérite notre focus : “un jeu vidéo 3D”.

Looks like the South Park people are working on a new video game. The last two were published by Ubisoft – not clear who's making this one https://t.co/Z1oC1skFtU pic.twitter.com/21SZAqS1BF — Jason Schreier (@jasonschreier) August 5, 2021

Comme le souligne Jason Schreier, ce jeu South Park pourrait ne pas être publié par Ubisoft. Petit rappel concernant l’histoire d’amour entre la bande de Cartman et les jeux vidéo sur consoles et PC, South Park : Le Bâton de la Vérité, et South Park : L’Annale du Destin ont été publiés par Ubisoft respectivement en 2014 et 2017. Deux titres extrêmement fidèles à l’esprit de la série, qui dynamitaient les clichés des jeux vidéo, de l’heroic-fantasy (pour le premier) et de la SF (pour le deuxième), et ont apporté un vrai vent de fraîcheur dans le paysage du RPG.

Le Bâton de la Vérité fut développé en partenariat avec Obsidian Entertainment (KOTOR II, Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas… Rien que ça) et South Park Digital Studios, alors que l’Annale du Destin fut réalisé conjointement par les South Park Digital Studios et les structures de développement de jeux internes d’Ubisoft. Cependant, la donne risque bien de changer pour le prochain titre, puisqu’il n’est aucunement fait mention d’Ubisoft comme éventuel soutien à la production de près ou de loin.

L’idée d’un jeu vidéo licencié South Park en 3D n’est pas aussi saugrenue qu’elle n’en a l’air. En effet, le projet original de Trey Parker et Matt Stone pour Le Bâton de la Vérité, avant que le jeu ne passe de THQ à Ubisoft, était de créer un RPG en monde ouvert à la Skyrim. Il est donc plus que probable que sans Ubisoft en guise de chaperon, leur nouveau jeu prenne cette direction. Un Skyrim façon Cartman ? Difficile de ne pas être enthousiasmé.