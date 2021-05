Par le pouvoir du Crâne Ancestral, Musclor est de retour !

On l’attendait avec impatience, la nouvelle série mettant en scène les aventures de Musclor et des Maîtres de l’Univers arrive sur Netflix ! Intitulée en V.O. Masters of the Universe : Revelation (on ne traduit pas, hein… !), son showrunner ne sera autre que le Saint Patron des nerds, Kevin Smith (réalisateur de Clerks et Dogma, créateur des personnages Jay & Silent Bob et scénariste de nombreux comics, dont un très bon Green Arrow…). Ce dernier a d’ailleurs déclaré à propos de la série :

« J’ai grandi avec la série animée, elle était partout dans les années 80. Ces personnages ont commencé en tant que ligne de jouets, et sont devenus une part entière de la pop culture. Notre série a pour l’essentiel été rendue possible grâce l’amour pour cet univers à tous les niveaux de la production, et grâce aux fans qui suivent la franchise. L’une des principales raison qui fait que nous avons un casting de haute volée, c’est que les gens désirent réellement en faire partie. Beaucoup d’entre nous ont été marqué par ces histoires étant petits, et nous sommes très heureux de revenir sur Eternia ! »

Le casting est en effet impressionnant : si Chris Wood, vu dans Supergirl ou Vampire Diaries sera la voix de Musclor et du Prince Adam, on attend surtout Sarah Michelle Gellar (Buffy en personne !) dans le rôle Teela, et Lena Headey, inoubliable Cersei Lannister, fera forcément une excellente Evil-Lyn. Et ce n’est pas tout, puisque Alan Oppenheimer, la voix originale de Skeletor revient incarner Moss Man, laissant son rôle de Skeletor à … Mark Hammill !

Netflix a partagé les premières images du show, et à part peut-être le visage de Musclor (mais c’est difficile de changer quoi que ce soit d’un personnage aussi iconique… !), on est plutôt confiant quant au travail réalisé, à la fois modernisant les designs des personnages tout en respectant le matériau d’origine. On espère que l’animation sera elle aussi soignée ; on se rappelle que pour la série originale des années 80, les studios Filmation utilisaient en ce sens la rotoscopie, sorte de motion capture avant l’heure.

Musclor et Les Maîtres de l’Univers débarquent sur Netflix le 29 juillet prochain avec une première série de 5 épisodes de 30 minutes. On espère (après tout, c’est ce qui fait vivre !) qu’un éventuel carton de la série donnera des idées à un studio de jeux vidéo, la licence n’ayant jamais été véritablement bien représentée du côté vidéoludique…