Resident Evil et Netflix – Les zombies invités à la Maison Blanche

Capcom se prépare une année 2021 très chargée ! Non, mais vraiment, sa licence Monster Hunter est sur (presque) tous les fronts avec notamment la sortie de deux nouveaux titres (Rise et Stories: Wings of Ruin, attendus sur Nintendo Switch et PC) et de son film (pas encore sorti partout), la commercialisation de titres plus menus tels que le remake Ghosts ‘n Goblins: Resurrection et surtout Resident Evil: Village dont la mise en boutique approche à grands pas. Mais Resident Evil ne se limitera pas qu’à la sortie d’un jeu puisqu’un film est dans les cartons, MAIS AUSSI une série animée en partenariat avec Netflix.

“Ça fait un moment que Resident Evil: Infinite Darkness a été présentée”… nous vous entendons soupirer et effectivement, vous avez raison, nous couvrions nous-mêmes également l’annonce en septembre dernier quand la branche portugaise de Netflix dévoilait par mégarde le pot au roses, mais si le titre fait irruption dans nos colonnes aujourd’hui, c’est qu’il y a du nouveau à se mettre sous la dent.

Effectivement, Netflix s’est enfin montré généreux (pas par accident, cette fois) et nous offre de découvrir le scénario dans les grandes lignes, mais également une partie du casting, plus particulièrement celle qui donne voix à nos héros. Et, puisque le film met en scène le duo que nous retrouvions dans Resident Evil 2 Remake, on retrouve Nick Apostolides et Stephanie Panisello derrière le visage de CGI des protagonistes (enfin, pas sûr que vous en ayez quoi que ce soit à faire puisque ça ne confirme pas les doubleurs français…).

Gage de qualité ou pas (nous vous laissons trancher sur ce point), sachez que Hiroyuki Kobayashi, le producteur derrière RE Degeneration et Damnation, est aussi de la partie. Il nous conte ici la rencontre inopinée entre Claire et Leon dans les couloirs de la Maison Blanche, quelques années après les événements de Resident Evil 4. La demoiselle, travaillant maintenant pour des ONG humanitaires, présente à l’agent spécial le dessin d’une victime d’une épidémie zombie dans un pays lointain, image que l’agent arrive à lier à une épidémie ayant eu lieu autour de Washington. Ça n’augure rien de bon pour le pays des burgers…

Hâte de vous plonger dans cette série ? Malheureusement, il vous faudra vous armer de patience puisque, même si elle est annoncée pour l’année, la série Resident Evil: Infinite Darkness ne dispose pas de réelle date de sortie à l’heure actuelle. Espérons cependant qu’ils prennent le temps de nous préparer une série d’anticipation horreur sympa plutôt qu’un festival de bastos dans le même état de mort cérébrale que ceux qui s’opposeront à nos héros…